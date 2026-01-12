Los auditores europeos señalan lagunas de control en los planes de la UE sobre competitividad e innovación

El Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés) ha alertado de riesgos en materia de control, transparencia y rendición de cuentas en las propuestas de la Comisión Europea para el Fondo Europeo de Competitividad y el programa Horizonte Europa, dos instrumentos que concentrarán más de 400.000 millones de euros del próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea.

En dos dictámenes publicados este lunes, los auditores señalan que, aunque la inversión en competitividad, innovación e investigación es una prioridad política con "elevado valor añadido de la UE", ni la legislación comunitaria ni las nuevas propuestas establecen "una definición común" de este concepto, lo que puede afectar a la coherencia y evaluación del gasto.

Además, el Tribunal advierte de que ambas propuestas incluyen numerosas referencias a prioridades transversales de la UE, pero que ni la Comisión ni los Estados miembro disponen de datos exhaustivos y fiables sobre el uso de los fondos para estos objetivos, una carencia que, según alerta, no queda resuelta en los textos legislativos.

En relación con el Fondo Europeo de Competitividad, los auditores avisan de que la mayor flexibilidad prevista en su diseño --que permitirá mover fondos con rapidez entre distintas áreas y recibir aportaciones adicionales de los Estados miembro u otros actores-- puede generar dudas en materia de ayudas nacionales, una cuestión que, a su juicio, debería aclararse antes de que el instrumento entre en funcionamiento.

Además, el Tribunal recomienda concretar los requisitos mínimos sobre la capacidad de rotación de los instrumentos financieros, es decir, cuántas veces pueden reutilizarse los fondos disponibles, y pide que las comisiones de gestión se mantengan en niveles razonablemente bajos para los socios encargados de aplicar los programas, como el Banco Europeo de Inversiones.

En materia de simplificación normativa, los auditores valoran el objetivo de aplicar un marco único de normas y condiciones de pago armonizadas, pero advierten de que persisten incertidumbres relevantes, en particular en aspectos como la contratación pública, el uso de financiación no vinculada a los costes y las opciones de costes simplificados.

Asimismo, el Tribunal identifica riesgos en el cumplimiento de las normas, la transparencia y la trazabilidad del gasto, especialmente en el ámbito de la investigación. Aunque reconoce medidas eficientes que pueden reducir la carga administrativa, subraya que sus normas de aplicación deben estar claramente definidas.

Las propuestas analizadas se enmarcan en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el período 2028-2034, que movilizará cerca de dos billones de euros, aunque su alcance final está aún pendiente de la negociación entre los Estados miembro y el Parlamento Europeo.