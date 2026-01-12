Las autoridades de Gaza denuncian seis niños muertos por "frío extremo" desde el inicio del invierno

El anuncio sobre la recuperación de 697 cuerpos en las áreas de la Franja de Gaza donde hubo un reciente repliegue de tropas israelíes ha coincido con el incremento de fallecimientos infantiles por frío en la región, lo que refleja el agravamiento de la crisis humanitaria. Según informó el Ministerio de Sanidad de Gaza, en las últimas 24 horas murieron un bebé de siete días de nacido y un menor de cuatro años a causa de las bajas temperaturas, cifras que suman seis muertes infantiles por frío desde el inicio de la temporada invernal.

De acuerdo con lo publicado por el medio, las autoridades gazatíes, bajo el control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado a seis el número total de niños muertos por las temperaturas extremas. El Ministerio de Sanidad de Gaza detalló en un comunicado que los fallecimientos recientes de los menores se produjeron en un contexto caracterizado por una crisis humanitaria severa, desencadenada tras el inicio de la ofensiva israelí posterior a los ataques del 7 de octubre de 2023.

La oficina de prensa de las autoridades del enclave reportó que, desde el inicio del denominado “genocidio”, el cómputo de muertes relacionadas directamente con el frío extremo en los campamentos de desplazados llegó a 21 personas, entre ellas 18 niños. Esta cifra no incluye los dos menores fallecidos más recientemente y fue acompañada de una advertencia sobre el impacto previsto de las próximas tormentas, con la expectativa de que nuevas bajadas de temperatura incrementen la cifra de víctimas, especialmente entre población infantil, ancianos y personas con enfermedades preexistentes.

El comunicado de las autoridades de Gaza atribuyó la magnitud de la crisis al bloqueo a la entrada de ayuda impuesto por Israel. Advirtieron que el endurecimiento de la meteorología en los siguientes días podría agravar aún más la situación y derivar en más fallecimientos, ante la falta de recursos como refugios adecuados, sistemas de calefacción, mantas y suministros esenciales.

Según consignó el medio, los ataques llevados a cabo por el ejército israelí provocaron la destrucción extensa de viviendas y de infraestructuras civiles, lo que obligó a más de 1,5 millones de palestinos a desplazarse dentro del territorio hacia campamentos que no cuentan con condiciones mínimas para satisfacer las necesidades humanas básicas. Las autoridades locales calificaron el saldo de víctimas como un indicador de la magnitud del desastre humanitario. El Ministerio de Sanidad informó que el número total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí ascendió a 71.419, con 171.318 personas heridas, abarcando desde los sucesos posteriores al 7 de octubre de 2023 y sumando 442 muertos y 1.240 lesionados reportados después del 10 de octubre de 2025, cuando el último alto el fuego entró en vigor.

En las declaraciones recogidas por el medio, la oficina de prensa de las autoridades de Gaza responsabilizó directamente a Israel por las consecuencias de lo que denominó un “cerco asfixiante”, señalando que la política israelí ha extendido el sufrimiento de la población mediante la destrucción de infraestructuras, el desplazamiento forzoso y la propagación del hambre. “Hacemos a la ocupación israelí directamente responsable de estos crímenes y sus mortíferas consecuencias, ya que son una extensión de su política para matar lentamente, propagar el hambre y causar desplazamiento”, manifestaron en el documento oficial.

Las autoridades locales solicitaron a la comunidad internacional la adopción de “acciones urgentes” para facilitar la entrada de calefactores, insumos básicos y refugio para los desplazados, y subrayaron que la vida de los grupos más vulnerables, principalmente niños, enfermos y ancianos, sigue en peligro por la falta de recursos y la inminencia de nuevas condiciones meteorológicas adversas.

Estas peticiones han incluido la exigencia de abrir corredores humanitarios para permitir el ingreso sin restricciones de ayuda humanitaria. El medio resaltó que las autoridades gazatíes advirtieron reiteradamente sobre la falta de medidas suficientes para proteger a la población en los campamentos, donde quienes huido del conflicto se encuentran expuestos a la intemperie sin acceso a servicios fundamentales.

Según recogió el medio, la situación en la Franja de Gaza sigue marcada por la falta de electricidad, combustibles y agua potable, agravando los efectos de las bajas temperaturas en los campamentos de desplazados. La imposibilidad de contar con abrigo adecuado y medios de calefacción ha elevado el riesgo para los más pequeños y otras personas vulnerables.

La estrechez de recursos sumada a la imposibilidad de recibir asistencia médica y suministros básicos aparece reflejada en el incremento del número de muertes asociadas no solo a los enfrentamientos, sino también a factores secundarios como el frío, el hambre y la exposición. Las autoridades indicaron que las consecuencias estructurales de la ofensiva y del bloque han generado un escenario en el que la supervivencia de miles de personas queda comprometida ante la llegada del invierno y de futuras tormentas.

En sus llamados recientes, representantes del gobierno local han solicitado la involucración inmediata de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros para poner fin a las restricciones sobre la entrega de ayuda y evitar una mayor escalada en la cifra de víctimas, advirtiendo que el desenlace podría ser especialmente grave si no se garantiza cuanto antes el acceso a suministros esenciales y a la protección en los campamentos de la Franja de Gaza.