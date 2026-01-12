Las autoridades de Gaza denuncian cuatro muertos por "frío extremo" y piden el fin del bloqueo de Israel

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado a cuatro los muertos a causa del "frío extremo" y han alertado de las "consecuencias catastróficas" del impacto previsto de las próximas tormentas en el enclave, sumido en una enorme crisis humanitaria a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha señalado en un comunicado que "el balance de muertos por el frío extremo en los campamentos de desplazados ha aumentado a 21 desde el inicio del genocidio", incluidos cuatro durante este invierno, antes de alertar de la situación "en medio del genocidio y el cerco asfixiante" por parte de Israel.

Así, ha subrayado que los ataques israelíes "causaron una destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras, así como el desplazamiento forzoso de más de 1,5 millones de palestinos a campamentos que carecen de medios para cubrir las necesidades más básicas para la vida humana". Además, ha manifestado que la cifra de muertos es "un indicador peligroso de la escala del desastre humanitario que amenaza la vida de los grupos más vulnerables".

Las autoridades de Gaza han achacado la gravedad de la situación al "bloqueo" de Israel a la entrada de ayuda y han advertido del impacto que tendrán las próximas tormentas, que traerán consigo nuevas bajadas de las temperaturas, algo que "amenaza con elevar el número de víctimas, especialmente entre los niños, los enfermos y los ancianos".

"Hacemos a la ocupación israelí directamente responsable de estos crímenes y sus mortíferas consecuencias, ya que son una extensión de su política para matar lentamente, propagar el hambre y causar desplazamiento", han dicho, antes de pedir a la comunidad internacional que adopte "acciones urgentes" para "dar refugios seguros, permitir la entrada sin restricciones de calefactores y suministros y salvar vidas antes de que sea demasiado tarde".