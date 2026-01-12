La Comunidad dice que Ayuso estaba en un viaje personal cuando se reunió con Milei y reivindica su "transparencia"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este lunes que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, estaba en un viaje personal cuando se reunió la semana pasada con el presidente argentino, Javier Milei, y ha reivindicado su "transparencia" en la agenda internacional de la dirigente autonómica que es "muy prolija".

Así ha respondido el consejero en declaraciones a los periodistas desde el nuevo parque de Bomberos de Villarejo de Salvanés, después de que el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid haya registrado en la Cámara de Vallecas una batería de preguntas para conocer cómo se pagó el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Argentina en el que se reunió con el presidente del país, Javier Milei.

"Ella estaba en un viaje personal, pero esa visita se enmarca dentro de la agenda institucional del presidente de Argentina y también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que insisto que pudieron hablar de cosas muy importantes, más allá de las cuestiones que afectan a la esfera internacional, pues también a oportunidades de inversión y a las fortalezas que tiene una región como Madrid", ha subrayado.

Sin embargo, ha criticado que el PSOE esté "obsesionado" con estas cuestiones, a la vez que ha insistido en la "transparencia" de los viajes de la presidenta y del resto de miembros de Consejo de Gobierno cuando son viajes institucionales porque se publican todos los gastos en el Portal de Transparencia.

"En esta ocasión, lo que ha sido es un viaje que aprovechando su presencia en la zona ha sido una recepción de Javier Milei, del presidente de Argentina, en la Casa Rosada", ha indicado, a la vez que ha recordado también la visita de presidenta argentino a Madrid en las que pudieron abordar inversiones y oportunidades.

Así, García Martín ha resaltado que Ayuso tiene una agenda internacional "muy prolija" para poder vender "las bondades que tiene la Comunidad de Madrid, para poder seguir atrayendo inversión y, por tanto, oportunidades para todos los madrileños".