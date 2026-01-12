Kiko Rivera y Montoya, su baile viral al ritmo de Omar Montes con La Falete

Kiko Rivera está en uno de los momentos más dulces de su vida gracias a Lola García, con la que ha recuperado la ilusión en el amor tras su separación de Irene Rosales. Y aunque la expectación era máxima por si hacía su primera aparición en un photocall con su novia este sábado en los Army Awards presumiendo de su felicidad, los compromisos profesionales de la bailarina le impidieron estar al lado del hijo de Isabel Pantoja en un día tan especial.

Quién sí asistió a los premios, aunque evitaron coincidir ante las cámaras, fue su ex Jessica Bueno, que al ver a Kiko pasando por detrás suya mientras atendía a la prensa no dudó en llamarlo a gritos, aunque él hizo oídos sordos a su llamada debido al griterío del evento.

Más relajado que nunca, Kiko ha confesado su amor por Lola, asegurando que aunque no se planteaba rehacer su vida sentimental tan rápido tras su separación de Irene "el amor viene cuando viene y cuando aparece y es real y te complementa, ¿por qué dejar pasar ese tren?". Algo similar a lo que le ha pasado a su mujer, a la que no ha dudado en desear lo mejor con Guillermo: "Es la pareja de mi exmujer y yo creo que lo mejor para nuestros hijos es que vean que sus padres tienen ese cariño, esa cordialidad y así vamos a seguir".

Además, Kiko se ha pronunciado con ironía sobre la mudanza de su madre a Canarias, "una hora menos, mira qué bien", y le ha deseado tanto a la tonadillera como a su hermana Isa Pantoja lo mejor aunque en estos momentos su relación siga completamente rota.

Ya en la gala, el dj ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche al subir al escenario mientras su gran amigo Omar Montes interpretaba su canción 'La sevillana', para arrancarse a bailar una sevillana a tres junto a José Carlos Montoya y La Falete, muy popular tras su paso por 'La casa de los gemelos'. reality de Youtube.