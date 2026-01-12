Jueces y fiscales europeos denuncian el "ataque" de EEUU a Venezuela como una "clara violación" de la Carta de la ONU

La asociación Magistratura Europea por la Democracia y la Libertad (MEDEL) ha denunciado que el "ataque armado" de Estados Unidos a Venezuela que se saldó con la captura del dirigente venezolano Nicolás Maduro supone una "clara violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas".

"Ni la rendición de cuentas por el terrible historial de derechos humanos del Gobierno venezolano, ni por su ampliamente denunciada falta de legitimidad democrática, pueden imponerse fuera del perímetro de las herramientas legales disponibles y de los mecanismos que respetan el derecho del pueblo venezolano a la libre autodeterminación", ha indicado este lunes en un comunicado, recogido por Europa Press.

La organización, que agrupa a distintas asociaciones judiciales europeas como las españolas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), subraya que la Carta de las Naciones Unidas exige que "todos los miembros se abstengan en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".

A su entender, la acción militar estadounidense "marca un paso más hacia un cambio de paradigma en el orden mundial, que busca reemplazar el derecho y las instituciones internacionales por el poder del más fuerte".

MEDEL sostiene que cualquier perspectiva de paz y democracia duraderas "requiere que los principios del Derecho Internacional se reafirmen constantemente y que las instituciones responsables de su aplicación estén protegidas de cualquier acción o práctica que amenace su credibilidad y eficacia".

De ahí que, según remarca, Europa y la comunidad internacional "no pueden permanecer reticentes ni ambiguas al condenar el uso unilateral de la fuerza --fuera de los casos estrictamente permitidos por la Carta de las Naciones Unidas-- como ilegal" y tienen que "instar a todos los Estados miembros a que se mantengan fieles a las disposiciones y no legitimen en modo alguno las situaciones derivadas de su violación".

RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL

La asociación muestra su "máxima preocupación" por el "continuo ataque" al orden internacional basado en normas, a la vez que reclama a las instituciones que condenen "claramente" todo acto que implique el uso ilegal de la fuerza.

"Y cualquier acción", agrega, "que, en lugar de abordar las situaciones de vulneración grave de los derechos fundamentales con los instrumentos del Derecho Internacional destinados a erradicarlas y proporcionar reparación, explote dichos contextos para violar las obligaciones y limitaciones impuestas por el Derecho Internacional".

En ese sentido, llama a garantizar el "pleno respeto" del Derecho Internacional, incluidos los derechos humanos, así como la rendición de cuentas por su violación.

También apuesta por adoptar las medidas que sean necesarias para "garantizar el cumplimiento de las normas fundamentales que rigen la coexistencia pacífica de los Estados y el respeto de los procesos de transición libres y democráticos".