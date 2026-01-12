João Cancelo fichará por el Barça y será presentado este martes

El lunes, João Cancelo completó las pruebas médicas y físicas en el Hospital de Barcelona tras llegar a la ciudad desde Arabia Saudí, quedando solo pendiente la formalización de su regreso al FC Barcelona. El club catalán detalló en un comunicado oficial que este martes está programada la firma del contrato, lo que permitirá al futbolista reincorporarse formalmente a la plantilla azulgrana. Según informó el FC Barcelona, la presentación pública del jugador también se realizará el mismo día en las instalaciones del camp nou.

De acuerdo con la información publicada por el club, Cancelo procedió con el habitual reconocimiento médico después de aterrizar en Barcelona al mediodía del lunes. Estos exámenes son exigidos por la entidad para todos los fichajes antes de realizar la firma definitiva del contrato. El acto de firma tendrá lugar este martes a las 13:00 en el despacho del presidente Joan Laporta, y a las 13:30 se prevé una rueda de prensa, donde el jugador responderá a las preguntas de los medios de comunicación.

Según consignó el FC Barcelona, esta incorporación supone el regreso de Cancelo al club, ya que durante la temporada 2023/24 el lateral portugués jugó cedido por el Manchester City. El futbolista había terminado su vínculo más reciente en Arabia Saudí, específicamente con el Al Hilal Saudi FC, club con el que no llegó a estar inscrito oficialmente, circunstancia que favoreció la rapidez de la operación.

El director de fútbol del Barcelona, Deco, señaló desde Arabia Saudí, en el marco de la Supercopa de España, que la negociación representaba una oportunidad de mercado "difícil de repetir" para el club. Deco destacó de manera especial la disposición mostrada por Cancelo para facilitar su regreso a Barcelona. El medio oficial del club comunicó que la llegada del portugués se concretó entre los actos protocolarios relacionados con la reciente obtención de la Supercopa de España, que significó un nuevo título para el FC Barcelona tras imponerse sobre el Real Madrid.

El club catalán ha destacado el cumplimiento del proceso habitual para este tipo de fichajes: la llegada del futbolista, la superación de los exámenes médicos y la posterior formalización contractual, antes de realizar la presentación ante la prensa y la afición en el Spotify Camp Nou. Según el comunicado publicado, sólo resta la rúbrica del contrato para considerar efectivo el regreso de Cancelo, quien cubrirá nuevamente la posición de lateral derecho en el equipo.

Durante su estancia anterior, Cancelo aportó experiencia internacional al FC Barcelona y formó parte del equipo durante una campaña en la que se esperaba su permanencia. Ahora, tras completar los pasos protocolarios y médicos requeridos, el futbolista portugués se integrará a las órdenes del cuerpo técnico para encarar los compromisos del club tanto en competiciones nacionales como europeas, una vez que finalice el proceso administrativo previsto para este martes.