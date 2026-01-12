Agencias

Jaume Munar avanza a octavos en Adelaida y Paula Badosa y Jessica Bouzas caen en su debut

El mallorquín consiguió un triunfo contundente sobre el alemán Altmaier en su estreno del torneo australiano, mientras que Bouzkova logró remontar ante Badosa y Preston superó a Bouzas en las primeras rondas del circuito femenino

Después de un inicio complicado en el primer set, Jaume Munar logró una notable remontada durante su enfrentamiento contra Daniel Altmaier, según consignó la agencia Europa Press. El tenista español se repuso tras perder los tres primeros juegos y sumó doce juegos consecutivos para asegurar su pase a los octavos de final del torneo ATP 250 de Adelaida. Mientras tanto, el balance del tenis femenino español fue negativo en el arranque de la temporada, con las derrotas de Paula Badosa y Jessica Bouzas en sus respectivos torneos, de acuerdo con información publicada por Europa Press.

Durante el duelo en Adelaida, Munar comenzó cediendo su saque frente a Altmaier y quedó con una desventaja de 3-0 en el marcador. No obstante, el balear respondió con una serie de seis juegos seguidos, tres de ellos al resto, que le permitieron adjudicarse el primer set por 6-3. Conforme detalló Europa Press, Munar consolidó su dominio en la segunda manga al sumar otros seis juegos consecutivos, sellando el partido con un contundente 6-0 en apenas una hora y cinco minutos de juego. Esta victoria representa el primer triunfo de Munar en 2026, lo que le asegura un lugar entre los dieciséis mejores del torneo australiano, donde tendrá como próximo rival al argentino Francisco Cerúndolo, tercer cabeza de serie.

En el cuadro femenino, Paula Badosa no pudo progresar más allá de la primera ronda en Adelaida. En un partido que fue una reedición del duelo disputado hace una semana en Brisbane, donde la española había remontado un set ante la checa Marie Bouzkova, esta vez la historia se revirtió. Según reportó Europa Press, Badosa logró quedarse con el primer set por 6-3, aunque perdió una oportunidad de 'break' durante el segundo parcial, el cual Bouzkova ganó por 6-3. Ya en el tercer y decisivo set, fue la tenista checa quien remontó el marcador y logró imponerse 6-4.

Jessica Bouzas también comenzó el año con una eliminación temprana al ceder en su enfrentamiento de primera ronda en el torneo WTA 250 de Hobart ante Taylah Preston. El medio Europa Press indicó que el primer set estuvo marcado por el predominio en los restos, con un total de siete roturas de servicio, cuatro a favor de la australiana y tres para la gallega, que finalmente perdió el parcial 6-4. La segunda manga se mantuvo igual de reñida y se resolvió en un 'tie break', donde Preston se mostró más eficaz y cerró el partido por 7-6 (7-4).

Las derrotas de Badosa y Bouzas complican el inicio de temporada para el tenis femenino español, mientras Munar se afianza en la competición masculina tras su destacada actuación en Adelaida. El torneo, de categoría ATP 250 y celebrado en pista dura, reúne a parte de los principales nombres del circuito como preparación para el inicio del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Por su parte, tanto Badosa como Bouzas buscarán reencauzar sus campañas en las siguientes citas del circuito femenino.

El desarrollo de los partidos y los detalles de cada cruce reflejan el grado de competencia al comienzo del calendario tenístico. Jaume Munar, tras su arranque dubitativo, demostró su capacidad para recuperar el control del encuentro y no permitió más juegos a su rival alemán, mientras que Cerúndolo, su siguiente rival, figura entre los favoritos por su condición de cabeza de serie. En el tenis femenino, las eliminaciones de Badosa y Bouzas se producen en contextos distintos: la primera, en un partido ajustado con cambio de dinámica respecto a su enfrentamiento más reciente, y la segunda, en un duelo definido por la solidez de la jugadora local en los puntos clave. Así lo describió Europa Press, que detalló el devenir de los protagonistas en los certámenes australianos que sirven de antesala a la principal cita del verano austral.

