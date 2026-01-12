Hamás emite directivas para facilitar la transición de poder en Gaza a un organismo tecnocrático palestino

"Las autoridades gazatíes han cifrado en 71.412 los muertos y en 171.314 los heridos en el enclave", señaló 'Filastin', diario vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al actualizar el número de víctimas resultantes de la ofensiva militar israelí, la cual se desató después de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023. Además de estas cifras, las autoridades alertaron este lunes sobre la muerte de cuatro personas a causa del "frío extremo" en Gaza y la posibilidad de que las próximas tormentas generen nuevas "consecuencias catastróficas".

De acuerdo con la información publicada por 'Filastin', Hamás ha instruido a todas las instituciones gubernamentales de la Franja de Gaza a preparar el traspaso de poder a un organismo tecnocrático palestino independiente, el cual estaría bajo supervisión internacional. Esta decisión busca facilitar la transición política y asegurar que la administración temporal responda a los intereses palestinos en un contexto de emergencia humanitaria y ante la inminente formación de una nueva autoridad para el enclave.

El vocero de Hamás, Hazem Qasem, declaró en una intervención televisiva, transmitida el domingo y recogida por 'Filastin' el lunes, que "hay instrucciones para facilitar el proceso de traspaso a fin de garantizar el éxito del trabajo de este organismo en consonancia con los intereses palestinos". Estas directivas forman parte de un esfuerzo por establecer las condiciones para que una autoridad transitoria asuma las funciones administrativas en Gaza.

Según detalló 'Filastin', el anuncio de Hamás se presenta después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera pública su decisión de conformar en los próximos días la "junta de paz" para Gaza. Esta junta contará con la participación de 15 líderes internacionales y será responsable de supervisar tanto al futuro gobierno tecnocrático palestino como el proceso de reconstrucción de la Franja, enmarcado en el llamado “plan de 20 puntos” impulsado por la administración estadounidense.

La propuesta estadounidense constituye la segunda fase de una estrategia más amplia para el futuro de Gaza, según expuso el portavoz de Hamás en comunicación recogida por 'Filastin'. El plan contempla la designación de autoridades internacionales para liderar la transición, con el objetivo de crear un contexto que facilite labores humanitarias y la eventual reconstrucción de la infraestructura severamente dañada en el enclave.

En su mensaje, Hazem Qasem remarcó que el grupo islamista intenta que la eventual autoridad provisional cuente con el respaldo y la supervisión de líderes mundiales, de acuerdo con las condiciones establecidas por la futura junta. Hamás presentó las directrices como una medida destinada a asegurar la continuidad administrativa y evitar un vacío de poder mientras se conforma el próximo gobierno tecnocrático palestino.

Por su parte, las autoridades de Gaza informaron a 'Filastin' que el impacto de las condiciones climáticas adversas, sumado a la ya crítica situación humanitaria, representa un riesgo adicional según las previsiones meteorológicas para los próximos días. El número de víctimas asociadas a la falta de refugio adecuado, medicinas y suministros esenciales podría incrementarse si no se despliegan respuestas efectivas ante las nuevas tormentas.

El reporte de 'Filastin' también incluyó evaluaciones sobre las consecuencias que la ofensiva israelí ha tenido sobre la población civil desde octubre, agravando las dificultades de acceso a servicios de salud, electricidad y agua potable. La destrucción de infraestructuras ha impedido atender las necesidades básicas de cientos de miles de habitantes desplazados internamente dentro del enclave palestino.

La transición al organismo tecnocrático palestino, supervisado por la junta internacional, se enmarca en una serie de esfuerzos coordinados por actores externos y líderes palestinos, incluyendo medidas para garantizar la seguridad y la administración ordenada de los recursos, según indicó 'Filastin'. Las autoridades gazatíes esperan que la formación de esta entidad pueda aliviar de manera progresiva la presión sobre los sistemas de atención de emergencia y facilitar la canalización de ayuda humanitaria.

Tal como consignó el medio afín a Hamás, las instrucciones emitidas incluyen preparativos administrativos y la colaboración entre las distintas ramas del gobierno de Gaza con los representantes designados por la futura junta de paz, a fin de asegurar que la transición política y técnica se realice de manera estructurada y bajo criterios acordados internacionalmente.

Además de describir estos preparativos institucionales y los elementos propuestos para la futura administración del enclave, 'Filastin' destacó el papel que tanto actores palestinos como internacionales desempeñarán durante el período de reconstrucción, con especial énfasis en el cumplimiento de las disposiciones del plan presentado por Estados Unidos y la colaboración de agencias de ayuda multilateral.

Durante los últimos meses, la crisis humanitaria en Gaza se ha intensificado, como reportó 'Filastin', con escasez aguda de alimentos, combustible, medicamentos y refugio para la población desplazada, lo que ha motivado reiterados llamados por parte de las autoridades locales a la comunidad internacional para aumentar los envíos de ayuda y garantizar corredores humanitarios seguros.

El desarrollo de la propuesta de transición supervisada, sus implicancias y los mecanismos humanitarios activados movilizan a diversos actores civiles y políticos tanto dentro de Gaza como en la esfera internacional, en un contexto marcado por la continuidad del conflicto y el elevado número de personas afectadas, según la información recogida por 'Filastin'.