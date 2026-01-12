Continental consigue la certificación ISCC PLUS en su primera planta de neumáticos en EE.UU.

La planta de neumáticos de Continental en Mount Vernon, Illinois, opera con una capacidad anual de alrededor de 11,4 millones de unidades y da empleo a cerca de 3.900 personas en un espacio de 320.000 metros cuadrados. Esta amplia presencia industrial adquirió un nuevo significado tras obtener la certificación International Sustainability and Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS), lo que, según informó Continental, representa un paso relevante en el avance de la sostenibilidad para su proceso productivo en Estados Unidos.

De acuerdo con la información publicada por Continental, esta instalación se posicionó como la primera fábrica de la empresa en el país en alcanzar la certificación ISCC PLUS, un estándar internacional que valida la utilización de materias primas renovables y recicladas cumpliendo estrictos criterios de documentación. La norma avala igualmente que se implementó un sistema capaz de proporcionar transparencia total sobre la procedencia y el seguimiento de los insumos empleados en la producción de neumáticos.

En palabras del director de la planta, Nik Pearce, la obtención del certificado refleja la dedicación al desarrollo de procesos productivos más respetuosos con el medio ambiente, al tiempo que destaca el esfuerzo colectivo del equipo involucrado en la mejora constante de las operaciones. "Estamos muy contentos de que nuestra planta haya recibido la certificación ISCC PLUS. Esta certificación confirma nuestro compromiso con unos procesos de producción cada vez más sostenibles y reconoce los extraordinarios esfuerzos de todo nuestro equipo", afirmó Pearce, según recogió Continental.

El medio detalló que la estrategia global de sostenibilidad de la compañía se ve reforzada con este logro, ya que la empresa aspira a incorporar materiales reciclados y renovables en al menos el 40% de la composición de sus neumáticos para el año 2030. Esta meta marca una tendencia en el sector orientada al uso responsable de recursos y la reducción de la huella ambiental asociada a la fabricación.

Continental explicó que la certificación ISCC PLUS no es exclusiva de la planta estadounidense. Durante el periodo de 2023 a 2025, el conjunto de las fábricas europeas de neumáticos nuevos pertenecientes a la firma también recibieron este reconocimiento. Por otro lado, la instalación ubicada en Hefei, China, obtuvo la acreditación en la región de Asia-Pacífico, lo que permite a la compañía unificar estándares sostenibles a nivel global.

En lo que respecta a la planta de Mount Vernon, la historia industrial del complejo se remonta a la adquisición realizada por Continental en 1987. Inicialmente, la actividad se centró en la producción de neumáticos para vehículos comerciales. Sin embargo, desde 2011 la oferta se expandió para atender también las necesidades de automóviles particulares y camiones ligeros.

Según consignó Continental, la aplicación de la certificación ISCC PLUS supone contar con sistemas capaces de rastrear el flujo de materiales y verificar que la cadena de suministro se mantenga alineada con los principios de sostenibilidad y transparencia. Este enfoque en la trazabilidad busca asegurar que los objetivos propuestos respecto al incremento del uso de insumos reciclados y renovables tengan un respaldo verificable y auditable.

De este modo, la planta de Mount Vernon se integra al grupo de centros de producción de Continental que cumplen con los nuevos estándares internacionales en materia de aprovechamiento de recursos y gestión ambiental, tal como lo comunicó la empresa, mientras avanza hacia el cumplimiento de los objetivos marcados para la próxima década.