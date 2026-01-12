China defiende sus alianzas en Latinoamérica tras las amenazas de Trump: "Son países independientes"

Pekín ha reiterado su apoyo a Cuba, solicitando a Washington el levantamiento inmediato del embargo y la eliminación de todas las sanciones que pesan sobre la isla, en medio de un clima de tensión marcado por recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre las relaciones económicas latinoamericanas. Tal como informó el medio Global Times, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, defendió no solo el vínculo bilateral con Cuba, sino también los acuerdos económicos que la República Popular China mantiene con diversos gobiernos de América Latina.

Según reportó Global Times, Mao Ning subrayó que todos los países latinoamericanos poseen pleno derecho a elegir libremente a sus socios comerciales y estratégicos, en respuesta a los mensajes de Trump. El presidente estadounidense había afirmado que China y Rusia solo podrían adquirir petróleo venezolano bajo control de Estados Unidos, y que en caso contrario habrían asegurado ese recurso para sus intereses. Ante este contexto, la vocera china enfatizó que "son todos Estados soberanos e independientes con derecho a elegir de forma independiente sus socios comerciales".

La portavoz expuso en rueda de prensa que los constantes cambios en la coyuntura internacional no afectarán el enfoque de China, que continuará trabajando en "una cooperación práctica con los países latinoamericanos, entre ellos Venezuela", con la intención de promover el desarrollo regional. El medio chino documentó que estas manifestaciones respondieron directamente tanto a los comentarios de Donald Trump como a las recientes dinámicas en torno al petróleo venezolano.

En relación con la situación de Cuba, Pekín aseguró respaldar los esfuerzos del gobierno cubano encaminados a resguardar su soberanía y seguridad, y reiteró su oposición a cualquier acto de injerencia externa. Global Times indicó que Mao Ning instó a la administración estadounidense a dejar sin efecto todas las restricciones y acciones coercitivas impuestas sobre la isla caribeña, e hizo un llamado a facilitar un ambiente que propicie la estabilidad y la paz en la región.

El pedido de China de eliminar las sanciones y el embargo a Cuba coincidió con los pronunciamientos de Donald Trump sobre la necesidad de que La Habana "llegue a un acuerdo", tras afirmar que la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro habría interrumpido el flujo de petróleo y recursos económicos desde Caracas hacia la isla. De acuerdo con Global Times, la reacción de las autoridades chinas busca contrarrestar la presión de Washington e insistir en el derecho de autodeterminación de los países latinoamericanos.

Las declaraciones del gobierno chino ponen de relieve el compromiso de Pekín con el respeto a la soberanía de sus socios en América Latina y el Caribe, en plena disputa de influencia económica y geopolítica con Estados Unidos. El medio asiático documentó también la reiterada disposición de China para impulsar el desarrollo común y consolidar la cooperación práctica en distintas áreas, incluyendo energía y comercio, pese a los señalamientos y advertencias formulados desde la Casa Blanca. Mao Ning afirmó que las orientaciones de política exterior de China en el continente no variarán como consecuencia de presiones externas ni de cambios en la coyuntura global.