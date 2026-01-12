AV. Luciano Benavides gana su segunda etapa consecutiva y se pone líder en motos en el Rally Dakar

Luciano Benavides asumió el liderato general de la categoría de motos en el Rally Dakar tras haberse beneficiado de un sistema de bonificaciones que aceleró su avance, según informó AV y otros medios internacionales. El piloto argentino, representante de KTM, encabeza la tabla tras imponerse por segunda jornada consecutiva en el desierto saudí, y lo hace con una ventaja mínima de apenas 10 segundos sobre el australiano Daniel Sanders, también integrante de la escudería KTM. El resultado se confirmó luego de una disputa reñida que se extendió durante toda la jornada entre ambos competidores, destacando la intensidad que caracterizó la octava etapa de la competencia, que incluyó un tramo cronometrado de 483 kilómetros entre el inicio y el final en Wadi ad-Dawasir.

De acuerdo con el reporte difundido por AV, la actuación de Benavides lo posicionó en el primer puesto de la clasificación general tras dominar la etapa del lunes. Sanders cruzó la meta 4 minutos y 50 segundos después del argentino, lo que le permitió mantener una diferencia mínima al cierre de la jornada. Tosha Schareina, piloto español que compite con Honda, no logró reducir la distancia respecto a Benavides y se ubicó cuarto en la etapa tras perder más de 9 minutos en comparación con el líder. Con esta desventaja, el español se encuentra ahora a más de 20 minutos del primer puesto y sus posibilidades de alcanzar el ‘Touareg’ se complican significativamente.

Según detalló AV, la octava etapa del Rally Dakar, reconocida por la dureza y extensión del tramo, resultó determinante en la reconfiguración de la clasificación general en la categoría de motos. El sistema de bonificación, que premia el ritmo y la navegación eficiente durante los sectores cronometrados, jugó un papel fundamental para que Benavides lograra escalar posiciones y asumiera el liderazgo al cierre de la etapa. El margen de 10 segundos entre Benavides y Sanders subraya la igualdad existente en la batalla por el título entre ambos pilotos de KTM.

El desempeño de Schareina, que ya afrontaba una diferencia amplia en la tabla, se vio afectado por el tiempo perdido en el recorrido del lunes, según consignó AV. Con más de 20 minutos de retraso en la general, las opciones del español incluyen la necesidad de recuperar terreno en las etapas restantes para poder aspirar a un mejor resultado final, aunque la distancia respecto al líder representa un reto considerable.

AV agregó que, en el desarrollo de la etapa, el español Edgar Canet, también con KTM, concluyó en la séptima posición. Este desempeño refleja la presencia dominante de la marca austriaca en las posiciones de vanguardia durante la presente edición del Rally Dakar, especialmente en la categoría de motos. Los constantes cambios en la tabla y el estrecho margen entre los pilotos punteros refuerzan la competitividad de la prueba y la naturaleza impredecible de los resultados tras cada jornada.

La actuación de Benavides durante las dos últimas etapas ha sido clave para alterar la dinámica en la parte alta de la clasificación. El rendimiento del argentino lo coloca como el nuevo rival a vencer, mientras Sanders permanece en la inmediata persecución con opciones intactas de retomar el liderato en las siguientes jornadas. La información reportada por AV indica que la definición entre ambos pilotos promete mantenerse abierta y disputada, con avances mínimos que pueden decidir el resultado final del Rally Dakar en su recta crucial.

En cuanto al contexto de la carrera, Wadi ad-Dawasir ha significado uno de los escenarios más exigentes de la actual edición, según la descripción recogida por AV. La combinación de velocidad, navegación y resistencia física y mecánica plantea dificultades adicionales para todos los competidores, situación que ha provocado diferencias importantes en los registros de tiempo, tanto en las posiciones de privilegio como en el resto de los participantes.

El desarrollo del Rally Dakar en Arabia Saudita continúa definiendo la competencia en la categoría de motos con evoluciones diarias en la tabla general. El seguimiento de los resultados refleja cambios frecuentes en los liderazgos y esfuerzos individuales de los pilotos para maximizar el rendimiento en cada etapa. AV remarca que el desenlace de la carrera permanece abierto y la distancia actual entre Benavides y Sanders mantiene en vilo a los aficionados y al equipo KTM, principales protagonistas en la lucha por el primer lugar.