AMP.Benavides vuelve a ganar etapa y se pone líder en motos y Lategan vence antes de la maratón en el Dakar

El argentino Luciano Benavides asumió el primer puesto en la clasificación general de motos en el Rally Dakar tras imponerse en la octava etapa, logrando una diferencia mínima de solo diez segundos respecto al australiano Daniel Sanders. Según detalló Europa Press, la jornada, con inicio y final en Wadi ad-Dawasir y 483 kilómetros cronometrados en la categoría de motos, resultó determinante para el desarrollo de la competencia, sobre todo de cara a la próxima etapa maratón.

El medio Europa Press reportó que Benavides, al volante de su KTM, cosechó su segunda victoria de etapa consecutiva, lo que le permitió arrebatar la primera posición a otros favoritos. Sanders, también de KTM, cruzó la meta solo 4 minutos y 50 segundos después del argentino, manteniendo una presión constante por el liderato y reflejando lo ajustado de la contienda. El español Tosha Schareina, quien partía con opciones para pelear el Dakar, perdió más de nueve minutos en esta jornada respecto a Benavides, lo que amplió su desventaja a más de veinte minutos y comprometió sus posibilidades de pelear por el 'Touareg'.

Por otro lado, Edgar Canet (KTM) finalizó séptimo en la etapa, mientras Schareina concluyó en cuarta posición, alejándose del grupo puntero según consignó Europa Press. La octava jornada en la categoría de motos se caracterizó por la competitividad entre los principales aspirantes y la importancia de las bonificaciones, que resultaron decisivas para definir los estrechos márgenes en la cima de la tabla general.

En la categoría 'Ultimate' de coches, el sudafricano Henk Lategan (Toyota) fue quien se llevó la victoria de la etapa, finalizando con menos de treinta segundos de diferencia sobre el sueco Mattias Ekström (Ford). Seth Quintero (Toyota), de Estados Unidos, se ubicó en el tercer puesto de la etapa a poco más de treinta segundos, de acuerdo con lo informado por Europa Press. El catarí Nasser Al-Attiyah, líder de la general en coches con un margen de cuatro minutos sobre Ekström, culminó la etapa en cuarto lugar tras perder solo 1 minuto y 13 segundos.

Carlos Sainz (Ford) cruzó la meta trece segundos después de Al-Attiyah y se mantiene quinto en la clasificación general de coches, a diez minutos del piloto catarí. Nani Roma (Ford), a pesar de dejarse más de dos minutos respecto a Al-Attiyah durante la jornada, se mantiene en el cuarto puesto de la general. De acuerdo con Europa Press, Roma tendrá la oportunidad de partir desde posiciones más retrasadas en el inicio de la primera parte de la maratón, que comenzará el martes, lo que podría ser estratégico para su desempeño en la siguiente fase de la carrera.

Europa Press detalló que la octava etapa introdujo cambios significativos en las clasificaciones generales, tanto de motos como de coches, generando expectativas de máxima igualdad ante la inminente etapa maratón. La diferencia mínima entre Benavides y Sanders deja abierta la definición en motos, mientras que el liderazgo de Al-Attiyah en coches mantiene el suspenso pese a la cercanía de Ekström y el seguimiento de otros favoritos como Sainz y Roma. La siguiente etapa, de carácter maratón, representa una instancia crucial donde los márgenes pueden alterarse marcadamente y la estrategia se vuelve fundamental para los principales contendientes del Dakar.