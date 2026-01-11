Un frente atlántico deja lluvias en Galicia este lunes mientras que en el resto de la Península suben las temperaturas

El paso de un frente atlántico dejará lluvias que podrán ser localmente fuertes en el oeste de Galicia este lunes mientras que el resto de la Península experimentará una subida de temperaturas mínimas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las lluvias afectarán principalmente al oeste de Galicia, donde se espera que sean persistentes y que dejen acumulados significativos, pero también se esperan al norte de Extremadura. En el resto de la Península y en Baleares, el frente atlántico dejará nubosidad alta, sin descartar algunas nubes bajas matinales.

Además, se formarán nieblas matinales en la vertiente atlántica, más densas y persistentes en zonas de montaña y en el entorno del Guadiana, sin descartarlas de forma local en litorales mediterráneos. Por su parte, en Canarias habrá intervalos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia débil en La Palma.

Respecto a las temperaturas, las máximas subirán en Baleares, en el este peninsular, zonas de montaña de la mitad sur y en el este de la meseta Norte, mientras que en el resto se esperan pocos cambios.

Las mínimas también aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares, con ascensos notables en zonas del Cantábrico, el alto Ebro y el oeste de la meseta Norte, salvo ligeros descensos en el bajo Ebro. Además, se registrarán heladas débiles en el Pirineo y de forma aislada en otras áreas montañosas del centro y sudeste.

En cuanto al viento, soplará moderado de componente sur en los litorales del norte, con intervalos de fuerte en los gallegos y probables rachas muy fuertes en litorales de Galicia, donde la Aemet ha activado el aviso amarillo por viento y costeros, y montañas del norte.

En el Golfo de Cádiz arreciará del sureste, mientras que en Alborán será flojo de levante. En el resto del área mediterránea y Baleares predominarán los vientos del sur, con intervalos de moderado en litorales de Girona. En Canarias, el viento será moderado del nordeste, tendiendo a amainar y rolar a noroeste.