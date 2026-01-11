Sumar quiere un aumento de la cuantía del complemento de la pensión por brecha de género

Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno a estudiar un aumento de la cuantía del complemento de la pensión por brecha de género, así como un posible incremento del tiempo asimilado a cotizado en casos de reducción de jornada o excedencias para el cuidado de ascendientes o descendientes.

Así se desprende de la iniciativa para introducir medidas adicionales en la reducción de la brecha de género en la percepción de las pensiones, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según explica la formación en la exposición de motivos, el complemento este año 2025 asciende a 35,9 euros por cada hijo con un máximo de cuatro hijos, del que asegura que ya se benefician más de un millón de personas.

Sumar reclama al Ejecutivo mejoras que permitan la corresponsabilidad en las obligaciones de cuidados familiares, así como promover fórmulas de trabajo flexible como el teletrabajo que permitan una mejor conciliación. El objetivo, según señala, es eliminar definitivamente la brecha salarial y la brecha de género en las pensiones en España.

Además, pide impulsar las medidas legislativas necesarias en el seno del Consejo Europeo con el fin actualizar la Directiva de igualdad de trato entre hombres y mujeres "considerando el impacto potencial de la sentencia en el complemento por brecha de género" en España.