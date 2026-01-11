Agencias

Ordeig anuncia una próxima reunión para un "frente común" ante el pacto UE-Mercosur

Guardar

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado una reunión extraordinaria esta próxima semana para "un frente común" con las organizaciones del sector, en que se decida cómo reaccionar ante el acuerdo UE-Mercosur y cómo defender ante Gobierno y UE lo que se decida.

Lo ha declarado a los periodistas este domingo por la tarde junto a la secretaria general del Departament, Cristina Massot, en Bàscara (Girona), tras reunirse con representantes del sector agrario y ganadero durante sus cortes de carretera desde el jueves.

Tras la reunión, ha pedido "por favor" levantar esos cortes de carreteras para trabajar en ese frente común, trabajando por el futuro del sector (quienes mantienen los cortes lo abordarán en asambleas ahora, tras la reunión con Ordeig).

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los Grizzlies de Aldama sufren la remontada de Oklahoma y Hugo González suma minutos en otra victoria

Santi Aldama destacó desde el banquillo con 15 puntos, siete rebotes y siete asistencias aunque Memphis cayó ajustadamente, mientras Hugo González aprovechó su tiempo en cancha colaborando con cinco tantos y una buena defensa en el triunfo de Boston

Los Grizzlies de Aldama sufren

Marco Rubio: "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán"

Infobae

León XIV destaca participación de jóvenes en el Jubileo: "Somos responsables de su futuro"

Infobae

Al menos 490 muertos y más de 10.000 detenidos en las protestas en Irán, según un nuevo balance de HRANA

Al menos 490 muertos y

Entra en vigor la retirada de Finlandia de la convención contra las minas antipersonales

Infobae