Montoya desea lo mejor para Anita y Manuel, pero que "me dejen en paz"

La entrada de Anita Williams a la casa de 'GH DÚO' ha dado mucho que hablar porque concursa en trío con Manuel González y su hermana Gloria. Dejando claro desde el primer momento que no está conforme y que la relación que tendrá con ellos será únicamente por el bien del concurso, la joven recriminaba haberlo pasado muy mal por culpa del exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

Al parecer, después de su paso por el reality presentado por Sandra Barneda, Anita y Manuel tuvieron varios encuentros, lo que terminó de dinamitar su relación con Montoya. Sin embargo, cuando lo dejaron, ella le dijo al andaluz que seguía enamorada de Montoya y que quería estar con él... pero este lo negó públicamente.

Eso hizo que la relación entre ellos nunca llegase a ser la misma y ahora, en 'GH DÚO', Anita aprovechó la primera noche para echárselo en casa... consiguiendo que Manuel reconociese que lo que siempre había defendido en los platós la concursante era verdad.

Este fin de semana, Montoya se ha dejado ver en los Army Awards 2026 y allí ha aprovechado para lanzarles un mensaje a ambos. Quiere que le dejen en paz, pero les desea lo mejor en su nueva aventura televisiva.

"No lo estoy viendo. Me mandan clics de todo tipo y... es bonito. Un programa maravilloso y les deseo la mayor de la suerte, que triunfen, que se hagan muy virales y que les vaya muy bien", aseguraba el cantante ante las cámaras.

Sin embargo, no se mojó como se esperaba: "Que gane todo el mundo, que todo el mundo triunfe, y ya lo he dicho, y brille todo el mundo, pero que me dejen en paz", recalcaba. Una indirecta que refleja el grado de cansancio que tiene después de un año en el que ha tenido que retirarse de la televisión tras la exposición pública por su paso por 'La isla de las tentaciones'.