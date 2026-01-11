Al menos 544 muertos y más de 10.000 detenidos en las protestas en Irán, según el último balance de HRANA

Al menos 544 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas hace 15 días en las principales ciudades iraníes, según el último balance publicado este domingo por la ONG con sede en Estados Unidos HRANA en un comunicado.

El grupo advierte de que hay "docenas" de casos más de muertes que "están siendo investigados". Además, 10.681 personas han sido enviadas a prisión tras ser arrestadas, según HRANA, que destaca que la suspensión del servicio de internet desde hace tres días dificulta la recopilación de información.

Sin embargo, explica que en las últimas horas ha recibido una gran cantidad de documentos gráficos, principalmente de depósitos de cadáveres situados en la región de Teherán, lo que explica el "salto" en las cifras de fallecidos desde los 116 de los que informó el sábado.

La cifra no ha sido corroborada por las autoridades y otras organizaciones sitúan el número de fallecidos muy por debajo. Así, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, informa de 192 fallecidos, aunque reconoce que "algunas fuentes hablan de más de 2.000 muertos". El grupo advierte de que al menos nueve de los fallecidos eran menores de edad.

Las ONG denuncian además que este domingo es el cuarto día sin acceso a internet, una medida impuesta por las autoridades para atajar las protestas.

La Fiscalía General de Irán ha anunciado por su parte que considera que todos los manifestantes son 'mohareb', enemigos de Alá, un delito tipificado que prevé la pena de muerte como castigo. Los medios públicos han confirmado arrestos en masa de "alborotadores".

"Las muertes de manifestantes en los últimos días, en particular desde el corte a nivel nacional de internet, podría ser incluso mayor de lo que nos imaginamos ahora mismo", ha denunciado el director de IHRNGOl, Mahmud Amiri-Moghaddam. "La República Islámica está cometiendo un crimen internacional contra el pueblo de Irán y la comunidad internacional está obligada según el derecho internacional a emplear todos los medios para detener este crimen", ha añadido.

Las protestas comenzaron el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán en relación con el desplome de la moneda nacional, el rial, pero han derivado en movilizaciones generalizadas contra la clase política en las principales ciudades del país.