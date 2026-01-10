VÍDEO: Xabi Alonso, sobre Mbappé: "No somos kamikazes, será un riesgo controlado"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que no serán "kamikazes" con el francés Kylian Mbappé y que si este juega la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona asumirán "un riesgo controlado", y ha apelado a tener la "energía y la organización necesarias" en un Clásico que podría tener "mucho impacto" en lo que resta de temporada.

"Está mucho mejor. La idea, antes de empezar la Supercopa, era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que si llegábamos a la final, siempre según sus sensaciones, valoraríamos que pudiera venir. Ya estamos en la final, voló ayer, hoy por la tarde entrenará con el equipo y ya tendremos toda la información completa para decidir si está para jugar de inicio o jugar un poco menos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, no descartó una posible infiltración para que pueda disputar el choque. "Es una decisión que tenemos que tomar entre los técnicos, el jugador y los médicos. Hay que medir siempre el riesgo. Hay que saber el momento en el que estamos, lo que nos jugamos y asumir todas las decisiones que tomemos. Pero no somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado", indicó.

Sobre el duelo de este domingo, reconoció que es "especial". "Tenemos que esperar al entrenamiento de esta tarde, pero mañana es importante el aspecto del fútbol, el aspecto emocional. Es una final, hay que saber competirla para poder ganarla y estamos preparados", dijo, negando que ganar el título suponga una liberación. "En absoluto. Para mí sería una alegría compartida con toda la gente, con todos los madridistas. No me lo tomo como liberación", apuntó.

Tampoco cree que haya un claro favorito en este Clásico. "Es un partido de fútbol, es una final, todo puede pasar. Estamos centrados en lo que podemos hacer, en cómo nos tenemos que preparar y en cómo tenemos que jugar el partido de mañana", afirmó. "Es fútbol, es un partido, son 90 minutos, puede pasar de todo. Nos preparamos para ganar el partido. No hay ninguna duda, lo creemos y estamos convencidos de que podemos hacerlo", añadió.

El técnico vasco tampoco dio excesiva importancia al hecho de tener menos horas de preparación para la final. "Con un poco más de tiempo, tienes más tiempo de recuperación, pero así salió el sorteo. Nos tocó la segunda semifinal y eso no lo podemos cambiar. Ahora tenemos que usar el tiempo lo mejor posible para ser lo más eficientes y preparar una final contra un equipo exigente. En la final está el aspecto de futbolístico, el aspecto mental y emocional, y debemos intentar prepararnos lo mejor posible", expresó.

También habló del estado físico del equipo. "Nosotros no hacemos un planteamiento pensando en tener picos o tener altibajos. Podemos estar en un nivel de preparación física óptimo durante toda la temporada, porque todas las fases de la temporada son importantes. El factor de las lesiones sí que te genera que la distribución de cargas sea diferente y jugadores en diferentes posiciones tengan que estar un poquito más estresados en ese aspecto. Tanto el cuerpo técnico como el departamento médico trabajamos y en eso hay una muy buena colaboración", expuso.

Por otra parte, Alonso tampoco quiso mirar en exceso a la victoria lograda sobre los azulgranas en el último partido de LaLiga EA Sports. "El partido del Bernabéu no es una referencia, pero no lo olvidamos. Mañana el contexto y el momento pueden ser diferentes, pero hay muchas cosas que tenemos que hacer ante cualquier rival, a la hora de tener el balón, a la hora de defender juntos. Mañana va a ser un partido que va a tener momentos para todo. Va a ser muy importante que nos sintamos convencidos de lo que estamos haciendo, con la energía necesaria y con la organización necesaria", subrayó.

En otro orden de cosas, el preparador madridista habló del estado de forma de Lamine Yamal. "A Lamine no lo voy a descubrir yo. Con la edad que tiene, el nivel que ha dado en el Barça y en la selección, es fantástico y es un jugador diferente. Y no condiciona la preparación. Sabemos que es un jugador desequilibrante en su posición, pero el planteamiento es el mismo", subrayó.

"Al Barça lo conocemos bien, ellos nos conocen bien, creo que a estas alturas no hay secretos. Tenemos que hacer un partido completo cuando tengamos las opciones. Cuando tengamos que defender en la fase que nos toque, hay muchos jugadores. Pedri, por supuesto, es uno de ellos, pero hay otros que son importantes también en el Barça", prosiguió.

Además, cree que el Clásico "puede ser un buen escenario y un buen momento" para que Vinícius se reivindique. "Vini ha sido decisivo en finales y mañana se presenta un partido grande. Ojalá podamos ver a Vini sonreír y tener esa alegría", dijo. "Cada jugador es diferente y tienes que tener esa inteligencia emocional para cómo aproximarte. Vini es emocional, hay que tocarle, hay que saber estar cerca de él, y los compañeros se lo hacen llegar muy bien. Esto es cuestión de momentos y volverá a jugar a su gran nivel, a disfrutar y a ser decisivo. Mañana necesitamos sí o sí a Vini", continuó.

Respecto a Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, afirmó que "están mejor" y que decidirán este sábado. "En la defensa estamos sufriendo más inestabilidad a la hora de poder contar con más jugadores disponibles, eso estresa un poco a jugadores que tienen que jugar más y hacer un esfuerzo extra. Es lo que nos está tocando y tenemos que convivir con ello. Muchas veces esas ganas, esa motivación de la oportunidad que tenemos, disminuye las posibles molestias que pueda haber. La energía va a ser buena", manifestó.

Por último, recordó que "todos los proyectos van evolucionando con el tiempo". "Llevamos cuatro meses y estamos evolucionando tanto en lo futbolístico, lo emocional como en el espíritu del equipo. Nos sentimos en el cuerpo técnico muy conectados a los jugadores, y estos partidos, con esta trascendencia, pueden tener un gran impacto para lo que queda. Lo vivimos con mucha implicación, con mucha energía y los jugadores están con ese compromiso del momento en el que estamos y de lo que nos viene. No va a ser decisivo, pero va a ser importante", finalizó.

