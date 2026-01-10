Unos 60 tractores se manifiestan en Santander en protesta contra el acuerdo con Mercosur

Portavoces del sector agrario entregaron un manifiesto con sus demandas al delegado del Gobierno, Pedro Casares, tras finalizar la masiva movilización que bloqueó parte del centro de Santander. Según informó el sindicato agrario UGAM-COAG, alrededor de 60 tractores permanecieron estacionados durante la noche a ambos lados del Paseo Pereda y Jesús de Monasterio, resistiendo el frío y la lluvia para unirse a las protestas europeas contra el acuerdo con Mercosur y visibilizar una serie de reivindicaciones relacionadas con el futuro del campo.

UGAM-COAG explicó que la protesta no solo respondió al rechazo al acuerdo con Mercosur, sino que también canalizó el malestar del sector por los recortes en la Política Agraria Común (PAC), los ataques de lobo al ganado y las inquietudes derivadas de problemas sanitarios como la dermatosis nodular. Según detalló la organización, la movilización afectó el tráfico desde la tarde del viernes, cuando terminaron las concentraciones hasta pasadas las 16.00 horas, y solo se pudo restablecer la circulación tres horas después tras la retirada de los últimos restos de la manifestación.

La protesta se inició al mediodía del viernes cuando, según UGAM-COAG, unas 600 personas recorrieron la ciudad desde la calle Burgos hasta Jesús de Monasterio, punto en el que aguardaron durante más de treinta minutos la llegada de más de 260 vehículos, de los cuales casi 230 eran tractores, mientras el resto correspondía a camiones, furgonetas y automóviles. Los manifestantes y sus vehículos accedieron desde el túnel de calle Burgos y el Pasaje de Peña, formando una columna que posteriormente se dirigió a la Delegación del Gobierno.

Durante la concentración frente a este edificio público, los ganaderos encendieron numerosos petardos, extendieron e incendiaron pacas de heno sobre la calzada como acto simbólico y colgaron, con cuerdas, ejemplares de ganado muerto para protestar por las muertes atribuidas a ataques de lobo. UGAM-COAG reportó además la presencia de representantes del sector pesquero y de la Federación Cántabra de Caza, sumándose a la convocatoria más allá del ámbito exclusivamente agrario.

El acto contó con el acompañamiento de personalidades institucionales y políticas. Al frente de la marcha y tras una pancarta con el lema "Por un campo con futuro: Sin Mercosur. Sin recortes en la PAC. Con una sanidad bien gestionada", estuvieron presentes por parte del Gobierno cántabro las consejeras de Desarrollo Rural y Presidencia, María Jesús Susinos e Isabel Urrutia. El Partido Popular participó a través del director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, la presidenta del Parlamento cántabro y secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, y el portavoz parlamentario Juan José Alonso, entre otros. El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) acudió representado por la diputada y candidata autonómica Paula Fernández, los parlamentarios Guillermo Blanco y Pedro Hernando, además de Felipe Piña, portavoz en Santander.

UGAM-COAG detalló que, al término de la manifestación que finalizó poco después de las 16.00 horas, los representantes del sector calificaron la movilización como un "éxito" por la respuesta del colectivo y la visibilidad alcanzada. No obstante, varios tractores no pudieron acceder a la zona de la Delegación del Gobierno por la saturación del tráfico y la alta afluencia de manifestantes. A partir de las 19.00 horas del viernes, los 60 tractores restantes quedaron aparcados a ambos lados de las vías principales, reduciendo la circulación a un solo carril en cada sentido para quienes transitaban por la ciudad durante la noche.

Tras la retirada de los agricultores y ganaderos a las 12.00 horas del sábado, la protesta dejó patente la continuidad de las movilizaciones por las demandas del sector primario en Cantabria, según consignó UGAM-COAG, que realizó un llamado a todos los trabajadores del campo a sumarse a futuras acciones.