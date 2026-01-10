Agencias

Unos 60 tractores pasan la noche en el Paseo Pereda en protesta contra el acuerdo con Mercosur

Unos 60 tractores -según la organización- han pasado la noche de este viernes al sábado aparcados a ambos lados del Paseo Pereda y Jesús de Monasterio, en Santander, donde han desafiado al frío y la lluvia, para sumarse a las protestas europeas contra el acuerdo con Mercosur, junto a otras quejas, como los recortes en la Política Agraria Común (PAC), ataques de lobo y demandas relacionadas con la dermatosis nodular.

Los agricultores y ganaderos se retirarán a las 12.00 horas y han hecho un llamamiento a sumarse a estas reivindicaciones a todos los trabajadores del sector primario que deseen hacerlo, como ocurrió en la jornada del viernes. De esta forma, continúan las protestas en defensa del campo y del futuro del sector, ha informado el sindicato agrario UGAM-COAG.

Desde las 19.00 horas de este viernes, cuando terminó la manifestación agraria, estos 60 tractores han quedado aparcados a ambos lados de la calzada, de forma que solo quedaban habilitados un carril en cada sentido.

PROTESTAS DEL VIERNES

Las protestas comenzaron al mediodía del viernes, cuando centenares de personas, 600 según la organización, recorrieron desde la calle Burgos hacia Jesús de Monasterio, donde esperaron durante más de media hora a más de 260 vehículos --casi 230 de ellos tractores, más algunos camiones, furgonetas y coches-- que se unieron a la protesta a través del túnel de la calle Burgos y desde el Pasaje de Peña.

Ya unificados, se dirigieron hasta la Delegación del Gobierno, abarrotando la zona (de hecho, múltiples tractores no pudieron llegar hasta allí). La protesta finalizó pasadas las 16.00 horas, con unas palabras de los representantes del sector, que calificaron la manifestación de "éxito". La circulación se restableció tres horas más tarde, tras la retirada de los restos de la protesta.

Durante la concentración en Delegación los ganaderos explotaron multitud de petardos; extendieron e incendiaron pacas de hierba sobre la calzada y colgaron con cuerdas algún animal muerto en protesta por los ataques del lobo.

Además de los representantes de los ganaderos, estuvieron presentes representes del sector pesquero y de la Federación Cántabra de Caza.

El delegado de Gobierno, Pedro Casares (PSOE), recibió a los manifestadantes, a quien los ganaderos le han hecho entrega de un manifiesto con sus reivindicaciones y quejas.

Por otro lado, a la cabeza de la manifestación --y junto a una gran pancarta con el lema 'Por un campo con futuro: Sin Mercosur. Sin recortes en la PAC. Con una sanidad bien gestionada'-- marcharon, en representación del Gobierno cántabro, las consejeras de Desarrollo Rural y Presidencia, María Jesús Susinos e Isabel Urrutia, respectivamente.

También, por parte del Partido Popular participaron el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; la presidenta del Parlamento cántabro y secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta; y el portavoz parlamentario, Juan José Alonso, entre otros.

Por el PRC, estuvieron la diputada y candidata del PRC en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, los parlamentarios Guillermo Blanco y Pedro Hernando, su portavoz en Santander, Felipe Piña, entre otros.

