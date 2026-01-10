Agencias

Terelu Campos apoya públicamente a Belén Rodríguez en 'GH DÚO'

A pesar del rifirrafe que tuvieron hace una semana en el plató de '¡De viernes!' al recordar el conflicto que tuvo con Belén Rodríguez, Terelu Campos ha aparcado la polémica y ha mostrado su total apoyo a Carmen Borrego en su nueva aventura en 'GH DÚO'.

El programa donde colabora recordaba hace una semana el conflicto que tuvo Terelu con Belén Rodríguez y su hermana le pedía en directo que dejase de hablar de ello, provocando un momento de tensión entre ambas que no pasó desapercibido en redes sociales.

Ahora, la hija mayor de María Teresa Campos ha sido preguntada por ello y ha asegurado que su hermana hace un buen tándem con Belén porque "se conocen muchísimo" y que "gracias a Dios" su relación con Rodríguez "está bien".

Tanto es así que Terelu no ha dudado en desearle lo mejor a las dos, confesando que le encantaría verlas en la final del concurso: "No sé si lo va a conseguir, pero... A mí me gustaría mucho que aguantaran, que llegaran a la final".

