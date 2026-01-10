Las centrales hidroeléctricas privatizadas en Argentina invertirán 400 millones de dólares

Buenos Aires, 10 ene (EFE).- Las cuatro centrales hidroeléctricas de la región del Comahue recientemente privatizadas en Argentina invertirán un total de 400 millones de dólares, informaron este sábado fuentes oficiales.

Según informó la Secretaría de Energía de Argentina, las empresas que ganaron el proceso de licitación para la privatización de las represas, concluido en diciembre último, tomaron este sábado el control de las centrales de generación hidroeléctrica por un plazo de concesión de 30 años.

Se trata de las empresas -todas de capital argentino- Edison Inversiones (nueva operadora de las centrales Alicurá y Cerros Colorados), BML Inversora (central de El Chocón) y Central Puerto (represa de Piedra del Águila), que ganaron el proceso de licitación con ofertas por un total de 706,8 millones de dólares.

Adicionalmente al pago de esa cifra al Estado argentino, las nuevas operadoras deberán invertir un total de 400 millones de dólares en obras de modernización, renovación y actualización tecnológica.

Según indicó la Secretaría de Energía, el objetivo de esas inversiones será extender la vida útil de los equipos, mejorar la eficiencia y elevar los estándares de seguridad operativa de los complejos hidroeléctricos.

"Estas inversiones forman parte de las obligaciones contractuales que deberán ejecutar en los próximos años", indicó la Secretaría de Energía en un comunicado.

Las represas de la región del Comahue se sitúan en las provincias de Río Negro (sur) y Neuquén (suroeste).

Las concesiones originales de estas cuatro centrales, otorgadas en 1993, había vencido en agosto de 2023 y desde entonces el Gobierno argentino las había prorrogado en forma provisional a los fines de concretar una nueva licitación.

De acuerdo con datos oficiales, las represas hidroeléctricas del Comahue aportan un tercio de la generación hidráulica de Argentina y cerca de un 8 % del total de la oferta de energía eléctrica del país. EFE