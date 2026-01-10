La conselleira do Medio Rural ve "comprensible" la preocupación de los ganaderos gallegos ante al acuerdo UE-Mercosur

Las exigencias que enfrentan agricultores y ganaderos gallegos, tanto en el ámbito medioambiental como laboral, generan costes de producción elevados en comparación con otras regiones fuera de la Unión Europea, según declaraciones de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez. A partir de esta realidad, Gómez reclama que cualquier producto importado desde países extracomunitarios cumpla las mismas exigencias normativas que los producidos dentro del bloque comunitario, subrayando la importancia de cláusulas de salvaguarda y mecanismos que garanticen igualdad de condiciones ante la entrada de importaciones, tal como informó el medio que difundió sus declaraciones este sábado.

De acuerdo con la información proporcionada, Gómez considera justificada la inquietud manifestada por los ganaderos gallegos ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La responsable del área rural puso de relieve la incerteza y las dudas que surgen de esta nueva coyuntura internacional, que, en su opinión, provoca preocupación entre los productores locales y hace imprescindible defender los intereses del sector agroganadero gallego frente a posibles impactos negativos. La conselleira aseguró que comparte las dudas del sector y exige garantías para que los productos gallegos no se vean perjudicados en el mercado.

En sus declaraciones, recogidas por los medios, Gómez recordó que el Gobierno de España ha defendido el acuerdo con Mercosur, señalando que resultaría beneficioso tanto para el país como para el sector primario y que no ocasionaría efectos adversos. No obstante, la titular de Medio Rural indicó que la consellería, al igual que los ganaderos, mantiene reservas respecto a esas afirmaciones, y considera prioritario velar porque se establezcan medidas de seguridad. "Exigimos que haya cláusulas de salvaguarda para que cualquier producto que entre de terceros países tenga que cumplir con las exigencias que tienen que cumplir los productos de la Unión Europea", manifestó Gómez en declaraciones reproducidas por el medio.

La conselleira detalló que la protección del sector agroganadero depende en gran medida de que se implementen mecanismos que impidan una incidencia directa de las importaciones en los precios internos de los productos gallegos y españoles. Según reportó la fuente, Gómez insiste en que cualquier producto de fuera de la UE debe ajustarse a las normativas y exigencias ya vigentes para los productores europeos, con el fin de evitar distorsiones competitivas y preservar la estabilidad del mercado local.

En el contexto de la nueva Política Agraria Común (PAC), Gómez abordó el impacto de la reducción presupuestaria prevista para el próximo marco financiero, que, según señaló, supondrá al menos un 20% menos de fondos con respecto al periodo anterior. La conselleira afirmó que Galicia ya ha planteado la demanda de un presupuesto suficiente para la PAC desde el comienzo de las negociaciones, argumentando que solo así será posible sostener la estabilidad del sector agroganadero y de los precios.

Además, Gómez aseguró que la necesidad de una PAC robusta cobra aún mayor importancia en la actualidad, dada la incertidumbre añadida que generan los acuerdos internacionales y los recortes presupuestarios. "Si antes era imprescindible esa PAC fuerte, ahora todavía lo es más", afirmó la conselleira, tal como recogió el medio.

Gómez animó a las instituciones y agentes implicados a luchar por un presupuesto adecuado en el próximo periodo 2028-2034, convencida de que dicho respaldo financiero resulta esencial para garantizar la continuidad y el desarrollo del sector agrícola y ganadero gallego. Enfatizó la importancia de asegurar los fondos necesarios que permitan afrontar los retos actuales y futuros, tanto en términos de producción como de precios y sostenibilidad de las explotaciones.

El medio detalló que para la administración gallega, la protección del medio rural depende no solo de la vigilancia sobre la entrada de productos importados, sino también de la disponibilidad de recursos europeos que respalden el trabajo de agricultores y ganaderos ante escenarios internacionales en transformación, como los derivados de los convenios internacionales suscritos por la UE. Según publicó el mismo medio, la conselleira insistió en que la igualdad de condiciones y la estabilidad presupuestaria son elementos fundamentales para sostener el tejido productivo rural frente a eventuales cambios y desafíos globales.