Kash Patel nombra subdirector del FBI al agente Christopher Raia, de larga trayectoria en el cuerpo

El director del FBI, Kash Patel, ha nombrado como subdirector adjunto del cuerpo federal al agente Christopher Raia que cuenta con una larga trayectoria en la agencia, desempeñando cargos relevantes como subdirector del FBI en Nueva York, según informa la agencia Bloomberg.

Raia sustituye a Dan Bongino, que anunció el mes pasado que abandonaría su cargo tan solo un año después de su nombramiento por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo designó para supervisar junto a Patel el despido de cientos de funcionarios del FBI. El pasado verano, se enfrentó a miembros del Gobierno a cuenta del caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La llegada de Raia al puesto supone la vuelta del tradicional modelo de liderazgo en el FBI con el desempeño del cargo de un agente con experiencia frente a una figura externa que representaba Bongino.

El nuevo 'número dos' de la agencia federal compartirá la responsabilidad con el fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, quien fue nombrado por Trump el pasado mes de agosto para compartir el cargo de codirector del FBI junto a Bongino.

Raia entró al FBI en el año 2003 y estuvo más de diez años trabajando en Texas City para investigar delitos violentos, bandas y drogas. Tras esto se desempeñó en casos de terrorismo internacional y otros puestos de relevancia. El pasado mes de enero estuvo a cargo de la investigación del atentado en Nueva Orleans que dejo al menos 14 personas fallecidas.