Iberdrola concluye la energización de Alto Paranaíba, su mayor proyecto de línea de transporte en Brasil

Iberdrola, a través de su filial Neoenergia, ha concluido la energización del último tramo del proyecto Alto Paranaíba, marcando así la finalización de las obras de una de las mayores iniciativas de transporte eléctrico de Brasil, que permite aumentar significativamente la capacidad de transmisión de energía entre el norte del estado de Minas Gerais y São Paulo, informó la compañía.

Las obras se completaron con más de 15 meses de antelación respecto al plazo establecido por Aneel y requirieron una inversión cercana a los 4.200 millones de reales (alrededor de 669 millones de euros).

El lote Alto Paranaíba fue adjudicado a la empresa en la subasta 001/2022 de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y comprende una infraestructura de gran envergadura; con 1.600 kilómetros de líneas de transporte, 3.250 torres y seis subestaciones, consolidándose como el mayor proyecto de este tipo desarrollado por Neoenergia.

Iberdrola destacó que ha entregado el último tramo de este proyecto "con gran satisfacción, contando con equipos altamente cualificados y comprometidos con la excelencia en cada etapa" y subrayó que este logro ha reflejado "el compromiso con el desarrollo y la solidez del sector eléctrico brasileño".

BRASIL, MERCADO ESTRATÉGICO.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y de 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer grupo de distribución del país por número de clientes.

La compañía, que está presente en 18 estados y el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.800 megavatios (MW) de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

A nivel global, Iberdrola cuenta ya con 1.400.000 kilómetros de líneas de transporte y distribución eléctrica en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España.

El pasado mes de septiembre, Iberdrola lanzó su nuevo plan estratégico 2025-2028, periodo en el que prevé unas inversiones de 58.000 millones para impulsar, principalmente, el desarrollo de redes eléctricas.

El foco estará puesto de manera principal en los mercados de Reino Unido y Estados Unidos, en los que se invertirán 20.000 millones y 16.000 millones, respectivamente. A estas áreas le siguen la Península Ibérica, con 9.000 millones de euros, Brasil, con 7.000 millones de euros, y otros países de la UE y Australia, con 5.000 millones.