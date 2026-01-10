HRW declara la muerte de Renee Good como un "asesinato injustificado" a manos de las fuerzas del ICE

La revisión de los vídeos grabados tanto por testigos como por el propio agente involucrado revela que Renee Nicole Good, en los momentos previos a su muerte, no intentó embestir a los agentes con su vehículo. Así lo sostiene Human Rights Watch (HRW) tras estudiar en detalle las imágenes, contradiciendo la versión entregada inicialmente por las autoridades estadounidenses sobre los hechos ocurridos el 7 de enero en la ciudad de Minneapolis. En ese contexto, la organización denunció el uso de fuerza letal por parte de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y calificó el hecho como un “asesinato injustificado”, además de exigir una investigación pública y exhaustiva del caso, según consignó HRW.

Según detalló HRW y amplió su directora de Crisis y Conflictos, Ida Sawyer, este caso forma parte de un patrón recurrente de tácticas abusivas por parte de agentes federales, en el marco de operativos migratorios. Sawyer declaró que la muerte de Good “es la última señal de que sus tácticas abusivas ponen en riesgo la vida de personas que no están sujetas a las autoridades migratorias”. Human Rights Watch denunció que la política del Departamento de Justicia prohíbe a los agentes disparar armas de fuego únicamente para inutilizar vehículos en movimiento, incluso en situaciones en las cuales un automóvil represente una amenaza, si resulta posible evitar el daño apartándose.

HRW subrayó que este incidente se suma a varios casos recientes relacionados con disparos a vehículos bajo sospecha durante operativos de control migratorio. La organización consideró que existe un “sistema abusivo” operado por empleados del ICE en sus actuaciones contra migrantes en todo Estados Unidos. El medio afirmó de manera categórica, tras la revisión de los vídeos disponibles, que “cuando efectuó los disparos, el agente no podía temer razonablemente que pudiera morir o padecer lesiones físicas graves”.

Testimonios recogidos por HRW y difundidos por diversos medios estadounidenses revelaron además que, tras los disparos, los agentes federales impidieron la intervención inmediata de una persona que se identificó como médico. De acuerdo con estos relatos, los vehículos oficiales del ICE bloqueaban la vía, obstaculizando la llegada de la ambulancia, lo cual forzó al personal de emergencias a caminar hasta el lugar donde Renee Nicole Good permanecía gravemente herida. HRW denunció que la actuación de los agentes en ese momento incrementó los riesgos para la víctima al retrasar la asistencia médica oportuna.

Desde la perspectiva de HRW, la muerte de Good constituye un ejemplo de los riesgos que enfrentan no solo los migrantes sino también manifestantes y transeúntes, al encontrarse expuestos a prácticas que, según la ONG, se ejecutan con aparente impunidad. Ida Sawyer enfatizó la necesidad de que las autoridades realicen una investigación abierta y exhaustiva sobre el fallecimiento de Good, con el objetivo de garantizar justicia y transparencia.

HRW recordó que, aun en situaciones donde un vehículo representa un posible peligro, las normas federales establecen como prioritaria la protección de la vida y la minimización del uso de la fuerza letal. La ONG cuestionó severamente la justificación presentada por el ICE y las autoridades en este caso, recalcando que “el análisis de los vídeos demuestra que, cuando efectuó los disparos, el agente no podía temer razonablemente que pudiera morir o padecer lesiones físicas graves”.

Los hechos de Minneapolis han reavivado el debate acerca del uso de armas de fuego en operativos migratorios y los procedimientos de detención por parte de las fuerzas federales, según publicó Human Rights Watch, en especial en relación con la proporcionalidad de la fuerza aplicada y el respeto de los derechos humanos durante estos operativos. La organización insistió en que este tipo de intervenciones puede tener efectos intimidatorios sobre comunidades de migrantes y otros ciudadanos, y reiteró su llamado a revisar de manera integral las tácticas empleadas por el ICE en todo el territorio estadounidense.