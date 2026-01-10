Agencias

En estado crítico un peatón tras ser atropellado por una motocileta en la G-110, en Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre ha resultado herido de gravedad este viernes tras ser atropellado por una motocicleta en la GC-110, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:49 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los dos afectados, el ocupante de la motocicleta, que resultó herido de carácter leve, y el hombre atropellado que, una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.

