De la Plaza de España a los pabellones: Sevilla plantea una ruta turística por los espacios de la Expo del 29

Julio Cuesta, comisario del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 de Sevilla, planteó recientemente la convocatoria de la primera conferencia de embajadores de los países que formaron parte de la muestra internacional, con el objetivo de hacerles partícipes del proyecto conmemorativo y fomentar su implicación en los actos previstos. Esta iniciativa, según detalló Europa Press, se suma a otras propuestas orientadas a vincular el patrimonio arquitectónico y natural de la ciudad con su legado con Iberoamérica. Cuesta remarcó además la importancia de aprovechar el extenso acervo documental relacionado con América, presente en instituciones como el Archivo de Indias o la Biblioteca Colombina, para destacar el papel de Sevilla como nexo histórico y cultural con el continente americano.

En este contexto, añadió Europa Press, una de las principales ideas que toman fuerza en el marco del centenario es la creación de una ruta turística que recorra los espacios más emblemáticos de la Exposición de 1929. El itinerario, que conectaría la Plaza de España con los principales pabellones y zonas del Parque de María Luisa, buscaría ampliar la oferta a los visitantes de la capital andaluza, invitando a descubrir enclaves y elementos históricos que suelen pasar desapercibidos en los recorridos habituales del turismo local. “Una de las ideas, y un verdadero propósito, es que todo el espacio que queda de la Exposición se convierta en una nueva ruta turística de la ciudad. Me sentiría totalmente fracasado si no fuera así. Hoy la gente llega a la Plaza de España y no pasa de ahí”, afirmó Cuesta en declaraciones a Europa Press.

La propuesta de este nuevo circuito persigue también resaltar aspectos naturales y arquitectónicos, al incluir el recorrido por las palmeras originales y por aquellos pabellones que aún se conservan en el entorno, según reportó el medio. Cuesta subrayó que la mayoría de quienes visitan Sevilla suelen limitarse al Alcázar o el centro histórico, mientras que este circuito permitiría acceder a joyas patrimoniales menos difundidas y a un entorno monumental de alto valor histórico. “Incluir un circuito monumental, espectacular, del que no somos conscientes, y un recorrido por el parque debidamente explicado dentro de un circuito turístico, es una verdadera joya”, destacó el comisario en entrevista con Europa Press.

En paralelo a la creación de la ruta, el responsable de la efeméride expresó la necesidad de consolidar una plataforma permanente de relación con la comunidad iberoamericana en Sevilla. Según indicó Europa Press, Cuesta considera que la ciudad mantiene una “asignatura pendiente” al no haber materializado aún una Casa de América ni dinamizado la programación de ferias, encuentros y congresos que fortalezca estos lazos históricos y culturales. Para el comisario, la riqueza documental reunida en archivos y bibliotecas locales constituye una base sólida para poner en valor el pasado iberoamericano de la ciudad y despertar el interés tanto del público local como internacional.

Europa Press también consignó que desde la organización de la conmemoración se cumple un año de gestión bajo el liderazgo de Cuesta, quien asigna un papel central a la implicación directa de los países iberoamericanos en los actos del centenario. La colaboración internacional aparece como uno de los ejes fundamentales para asegurar el alcance y la diversidad de las iniciativas previstas, que apuntan a renovar la percepción del legado arquitectónico y natural de Sevilla asociado a la Exposición de 1929.

A través de la futura ruta, el comisario aspira a que los visitantes tengan la posibilidad de explorar los pabellones aún presentes, los jardines históricos y otros espacios significativos que reflejan la historia de la ciudad más allá de los focos turísticos habituales. De acuerdo con Europa Press, la organización espera que este proyecto derive en una mayor valoración del patrimonio y propicie la integración de nuevos públicos, contribuyendo así a enriquecer la experiencia cultural de Sevilla en el marco del centenario.