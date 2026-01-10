Agencias

China prepara el endurecimiento de las regulaciones para la recogida de datos personales por internet

El Gobierno chino ha publicado este sábado un proyecto de reglamento para la gestión de la recopilación de información personal de internet y su uso por parte de los solicitantes, como parte de sus esfuerzos "por salvaguardar los derechos de los usuarios y promover la transparencia".

La Administración del Ciberespacio de China ha publicado este sábado su "Reglamento de recopilación y uso de información personal en aplicaciones de internet" en forma de borrador para su comentario público hasta el 9 de febrero, que estipula entre otros aspectos que las aplicaciones informáticas deberán "divulgar claramente las normas de recopilación, obtener el consentimiento informado y limitar el uso de datos a fines esenciales".

Los requisitos clave de estas regulaciones propuestas incluyen la "configuración detallada de permisos, la prohibición de la recopilación excesiva o no autorizada de datos y la protección estricta de los menores y los datos biométricos". Las plataformas y los fabricantes de dispositivos deben garantizar el cumplimiento mediante auditorías y advertencias de riesgo, según la agencia.

"La recolección y utilización de información personal se ajustará a los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y buena fe, y no se recolectará ni utilizará información personal a través de medios engañosos, fraudulentos o coercitivos", añade el comunicado, publicado en su página web.

Asimismo, las aplicaciones solo deben acceder a los permisos de cámara y micrófono cuando los usuarios utilicen activamente funciones relacionadas, como tomar fotos o grabar vídeos o audio, y deben detenerse una vez que dichas funciones finalicen, según el proyecto.

Además, "las aplicaciones de internet ofrecerán a los usuarios una función práctica para cancelar sus cuentas y no les exigirán que proporcionen información personal adicional a la ya recopilada, como imágenes faciales o fotos de usuarios con sus documentos de identidad".

