Aumentan a cinco los muertos tras un derrumbe en un vertedero de la isla de Cebú, Filipinas

Al menos cinco personas han muerto y más de una treintena continúan desaparecidas tras el derrumbe ocurrido el pasado jueves en el vertedero de Binaliw, situado en la ciudad filipina de Cebú, según el último balance oficial.

El alcalde de la ciudad de Cebú, Néstor Archival, ha confirmado la última cifra de fallecidos, así como que hay más de 30 personas que continúan desaparecidas, según recoge el diario filipino 'Sun Star'.

Por ello continúan las labores de búsqueda y rescate tras la tragedia, provocada según las primeras evaluaciones por una combinación de terreno inestable y exceso de agua. También ha mencionado el terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter del pasado 30 de septiembre y el tifón 'Tino', del 4 de noviembre.

"Hemos vivido un terremoto que sacudió el suelo y después hubo un tifón, el 'Tino', que trajo una enorme cantidad de lluvias", ha explicado Archival. El agua se acumuló en el vertedero y socavó el fondo. "La basura se comporta como si fuera una esponja. Absorbe el agua y la acumula debajo", ha apuntado.

El alcalde ha subrayado que se trata de conclusiones preliminares y que seguirán trabajando en una investigación formal en el vertedero con participación de las agencias con competencias.

El vertedero de Binaliw es el destino principal de la basura de la ciudad de Cebú, de casi un millón de habitantes, por lo que recibe cientos de toneladas de basura cada día.