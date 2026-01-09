Rio Tinto y Glencore confirman "conversaciones preliminares" para formar la mayor minera mundial

Rio Tinto y Glencore han confirmado "conversaciones preliminares" sobre la posible combinación de algunos o todos sus negocios, incluyendo una fusión por la que la minera anglo australiana compraría Glencore, formando así la que sería la mayor compañía mundial del sector.

En sendos comunicados, las compañías han confirmado por separado la reactivación de las conversaciones sobre una potencial fusión, después de que los contactos descarrilasen hace un año.

En este sentido, Rio Tinto ha advertido de que "no se puede garantizar la presentación de una oferta ni los términos de dicha oferta, en caso de que se presente".

Asimismo, Glencore ha subrayado que "no existe certeza de que se acuerden los términos de ninguna transacción u oferta", ni tampoco los términos o la estructura de dicha transacción u oferta, en caso de acordarse.

Según la norma que rige las fusiones y adquisiciones en la Bolsa de Londres, Rio Tinto tendrá hasta el próximo 5 de febrero para anunciar su firme intención de presentar una oferta por Glencore o para anunciar que no tiene intención de presentar una oferta.