(Previa) El Atlético-Real Sociedad, duelo por la Champions en el regreso de la Liga F Moeve

La delantera Amaiur Sarriegi se convertirá en una de las figuras observadas con atención en el partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, al enfrentarse a su anterior club tras haber disputado cinco temporadas en las filas del conjunto donostiarra. Según informó Europa Press, este encuentro tiene implicaciones directas en la carrera hacia los puestos de acceso a la Liga de Campeones, y marca el regreso de la Liga F Moeve 2025-2026 luego de casi un mes de pausa. El duelo entre ambos equipos tendrá lugar en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares y se perfila como el partido más determinante de la decimoquinta jornada, la última de la primera vuelta, que decidirá posiciones clave para la clasificación europea.

De acuerdo con Europa Press, la Real Sociedad llega a este compromiso como tercer clasificado, con solo dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que ocupa el cuarto puesto en la tabla. Ambas escuadras figuran entre los principales aspirantes para asegurar uno de los dos cupos disponibles para jugar la fase previa de la próxima Liga de Campeones. La Real Sociedad presenta mejores credenciales recientes, con una única derrota en sus últimos nueve partidos y un notable desempeño defensivo, habiendo recibido únicamente 12 goles. Ese traspié, en el estadio Alfredo di Stéfano frente al Real Madrid, marcó el único revés en condición de visitante para el equipo dirigido por Arturo Ruiz en esta serie.

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el partido en una situación compleja tras cerrar el año anterior sin victorias en los cinco encuentros disputados durante el mes de diciembre en todas las competiciones, según detalló Europa Press. En el marco de la Liga F Moeve, las colchoneras no han logrado sumar un triunfo desde el 16 de noviembre, fecha en la que superaron por 2-0 al FC Badalona Women. Desde ese momento, el equipo cayó en casa del Costa Adeje Tenerife por 2-1, empató 2-2 como local ante el Sevilla FC y volvió a igualar a dos tantos en su visita a la SD Eibar.

A las bajas acumuladas en este mercado invernal, el Atlético de Madrid suma la partida de la centrocampista Gaby García y la también mediocampista Ana Vitoria, originaria de Brasil. No obstante, el entrenador Víctor Martín refuerza su plantel con la llegada de la costarricense Priscilla Chinchilla, quien podría tener sus primeros minutos precisamente frente a la Real Sociedad, según publicó Europa Press.

El equipo vasco también experimenta cambios en su plantilla, pues ha perdido a la delantera Edna Imade, quien fue recuperada por el Bayern Múnich, institución alemana que la había cedido a la Real Sociedad. Esta ausencia reduce el potencial ofensivo de un equipo que se ha caracterizado por su competitividad, acentuada en los partidos fuera de casa.

El seguimiento sobre este encuentro se extiende a los rivales directos en la parte alta de la tabla. Real Madrid, que ocupa el segundo puesto a dos puntos de las 'txuri-urdines' y a seis de las colchoneras, estará atento a lo que ocurra en Alcalá de Henares. El conjunto blanco enfrenta como local al Sevilla FC en el Alfredo di Stéfano, escenario donde los dirigidos por Pau Quesada mantienen una racha de partidos ganados y han encajado apenas un gol en lo que va del campeonato. Europa Press recuerda que el Real Madrid no cae en su estadio en partidos de liga desde casi un año, cuando fue superado por la SD Eibar 0-1.

El Sevilla FC, sexto en la tabla a seis puntos de la tercera posición, llega con buenos resultados tras sumar seis jornadas sin conocer la derrota y buscará romper la imbatibilidad del Real Madrid en la presente campaña. El equipo andaluz trata de consolidar su presencia en la pugna por los lugares europeos, según reportó Europa Press.

En la cumbre de la tabla se mantiene el FC Barcelona, cuyo liderazgo es de siete puntos sobre el Real Madrid. El equipo catalán inicia el año con un encuentro en casa ante el Madrid CFF, séptimo clasificado. El Madrid CFF aspira a revertir los anteriores enfrentamientos desfavorables ante el Barça, ya que en la última temporada encajó un total de 16 goles entre los dos partidos de liga ante las azulgranas, si bien ofreció una mayor resistencia en la Copa de la Reina, donde cayó por 2-1.

Las posiciones intermedias de la clasificación presentan otros focos de interés en la jornada. El Costa Adeje Tenerife, actual quinto y a seis puntos de la Real Sociedad, busca acercarse a la zona de acceso a competiciones europeas con su partido frente al Deportivo ABANCA, decimotercer clasificado y fuerte como local. El Athletic Club aspira a prolongar su positiva racha, que se traduce en siete partidos sin derrotas, siendo las tres más recientes victorias, en su enfrentamiento ante el FC Badalona Women.

Por la parte baja de la tabla, el DUX Logroño y el Levante UD, que ocupan los dos últimos puestos, se enfrentan en Las Gaunas con la esperanza de sumar su primer triunfo del año en la Liga F Moeve. Alhama CF El Pozo, antepenúltimo, intentará frenar una seguidilla de seis derrotas consecutivas en el choque frente al RCD Espanyol, informó Europa Press.

La decimoquinta jornada de la Liga F Moeve no solo define posiciones estratégicas en la zona alta para la clasificación a la Liga de Campeones, sino que también impacta en la pelea por la permanencia y la mitad de la tabla en esta fase crucial de la temporada, según la cobertura brindada por Europa Press.