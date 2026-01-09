Podemos cree que el acuerdo UE-Mercosur va a "reventar" al campo europeo para que ganen las grandes empresas

Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, manifestó que el campo español enfrenta una situación especialmente delicada como consecuencia de un doble impacto: el primer golpe proviene del reciente acuerdo de libre comercio sellado entre la Unión Europea y los países del Mercosur –Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay–; el segundo, del recorte en la Política Agraria Común (PAC), al que se refirió como un ajuste presupuestario vinculado a la decisión de aumentar el gasto en armamento, supeditado, en sus palabras, “a las órdenes de Trump”. La noticia principal gira en torno al rechazo frontal de Montero y Podemos al pacto alcanzado por los Veintisiete, una posición que sostienen apunta a proteger al sector agrícola y ganadero español y europeo de posibles efectos negativos derivados de la liberalización comercial.

Según publicó el medio que difundió originalmente esta información, el Consejo de la Unión Europea aprobó este viernes la firma del acuerdo comercial con los países del Mercosur, contando con la mayoría cualificada necesaria bajo las reglas comunitarias. No obstante, Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda no respaldaron la decisión, expresando diversas reservas ante el pacto. De acuerdo con la cobertura periodística, este acuerdo contempla la reducción de aranceles para productos industriales y agrícolas, lo que, según Montero, representa una amenaza directa al sector primario europeo frente a una mayor competencia de grandes empresas multinacionales.

El medio detalló que la eurodiputada consideró que la decisión de los Estados miembros de la UE, que aprobó el libre comercio con el Mercosur, responde a intereses que favorecen, en su opinión, principalmente a grandes corporaciones, en detrimento de los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos del continente. En un mensaje divulgado en la red social X, Montero declaró: “Mercosur significa que van a reventar el campo europeo para que ganen las grandes empresas. En España, doble golpe tras recortar la PAC para comprar armas a las órdenes de Trump”.

La cobertura periodística añadió que la representante de Podemos expresó especial preocupación por el ritmo de las transformaciones que afronta el sector agroganadero español. En sus declaraciones, insistió en que las políticas impulsadas desde instituciones europeas pueden provocar la pérdida de rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares, que constituyen la base de la producción alimentaria local. Montero resaltó que “estamos con agricultores y ganaderos, que cuidan la tierra y hacen posible que llenemos las neveras”, enfatizó en X y reiteró la importancia de preservar la autosuficiencia alimentaria y el tejido rural.

El medio consignó que el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, en negociación desde hace más de dos décadas, generó un amplio debate dentro de los Veintisiete. El tratado incluye la eliminación progresiva de aranceles para una amplia gama de productos, lo que estimularía el comercio bilateral pero también incrementaría la competencia para las producciones europeas, en especial en materias agrícolas como carne, soja y azúcar, donde los países sudamericanos cuentan con precios más competitivos.

Según la fuente informativa, Montero vinculó este escenario a la recientemente anunciada disminución de fondos de la PAC para España, motivada por un reajuste presupuestario decidido por la Comisión Europea. En su valoración, esta combinación de liberalización comercial y menores ayudas públicas coloca a los agricultores y ganaderos en una situación de mayor vulnerabilidad, pues afrontan, por un lado, una reducción de apoyos económicos y, por otro, el ingreso de productos importados en condiciones que presionan los precios a la baja.

Diferentes sectores agroganaderos han mostrado inquietudes sobre la supervisión de estándares sanitarios y medioambientales de los alimentos importados bajo el nuevo acuerdo, una preocupación a la que Montero hizo referencia indirectamente al defender el papel de quienes “cuidan la tierra” y contribuyen a la seguridad alimentaria de la población. Según publicó el mismo medio, la eurodiputada subrayó que la postura de Podemos se fundamenta en el respaldo a quienes mantienen vivas las zonas rurales y enfrentan desafíos crecientes ante las políticas de globalización y recortes presupuestarios.

Como destacó el medio, la votación en el Consejo de la UE, donde se formalizó la luz verde al acuerdo, reflejó divisiones internas entre los miembros, con la oposición pública de Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda. Estos países esgrimieron temores sobre la competencia desleal y el potencial impacto medioambiental. El acuerdo, aprobado finalmente por mayoría cualificada, aguarda ahora los trámites de ratificación nacional antes de su entrada en vigor.

La reacción de Podemos, encabezada por Irene Montero, se inscribe en un contexto de mayor contestación política y social frente a las políticas comerciales y presupuestarias de la Unión Europea. Según expuso el medio que difundió estas declaraciones, los argumentos de Montero enfatizan la necesidad de orientar las decisiones económicas hacia la protección de la producción alimentaria local y el tejido rural, en contraposición a acuerdos que considera favorecedores para grandes intereses empresariales externos al sector primario.

De este modo, la aprobación del acuerdo UE-Mercosur, combinada con los cambios en la PAC, seguirá formando parte central del debate político sobre el futuro del campo español y europeo, con posiciones encontradas entre quienes impulsan la apertura comercial y quienes defienden la protección del modelo agrícola tradicional.