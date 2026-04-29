Agencias

El Senado de Rusia ratifica el acuerdo de cooperación militar con Nicaragua

Guardar
Imagen VD3WBRQHYJGYJGEXPF4V7O2AJQ

El Senado de Rusia ha ratificado este miércoles el acuerdo de cooperación militar firmado con el Gobierno de Nicaragua en septiembre de 2025 y con el que ambos países esperan "avanzar en el fortalecimiento de la cooperación entre las dos naciones".

El Ministerio de Defensa de Rusia y las Fuerzas Armadas de Nicaragua han dado su visto bueno al texto, con el que los dos países esperan "mejorar sus capacidades en el ámbito de defensa", tal y como ha indicado la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

PUBLICIDAD

En un comunicado, dicho comité ha afirmado que "se están definiendo las directrices y modalidades de cooperación entre los países y regulando cuestiones relativas a la planificación y ejecución de eventos, el apoyo financiero, el procedimiento para el intercambio y la protección de información confidencial", además de la "prestación de asistencia médica, la aplicación de la legislación, la jurisdicción y la protección jurídica".

"La ratificación del acuerdo redunda en interés de la Federación de Rusia, ya que garantizará el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad regional internacional, así como el entendimiento mutuo en materia de política de defensa entre ambos países", recoge el texto.

PUBLICIDAD

Desde Moscú, esperan que las autoridades nicaragüenses lleven a término los procedimientos necesarios para ratificar el documento --que incluye el intercambio de información y experiencia en el área de defensa-- durante los próximos meses.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bruselas permitirá a los países compensar el 70% del sobrecoste energético por la crisis en Oriente Próximo

Bruselas permitirá a los países compensar el 70% del sobrecoste energético por la crisis en Oriente Próximo

Las defensas en el caso ataúdes apuntan a Justo M. como un 'lobo solitario'

Las defensas en el caso ataúdes apuntan a Justo M. como un 'lobo solitario'

LaLiga y el Chengdu Rongcheng llegan a un acuerdo estratégico para transformar la cantera del club chino

LaLiga y el Chengdu Rongcheng llegan a un acuerdo estratégico para transformar la cantera del club chino

El soldado que apostó sobre la captura de Maduro con información confidencial se declara no culpable

El soldado que apostó sobre la captura de Maduro con información confidencial se declara no culpable

Bruselas apremia a España a proteger las demandas colectivas de consumidores

Infobae