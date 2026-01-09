Agencias

Más de 50 muertos por las protestas antigubernamentales en Irán, según una ONG iraní

Guardar

Al menos 51 personas han muerto, incluyendo nueve menores de edad, durante las manifestaciones antigubernamentales que han estallado en distintos puntos de Irán debido al deterioro de la situación económica y energética, según cifras de la ONG Iran Human Rights.

"El apagón de Internet recuerda la sangrienta represión de las protestas de noviembre de 2019 en las que cientos de manifestantes fueron asesinados. En los últimos trece días, el uso de la fuerza por parte del Gobierno contra los manifestantes ha ido en aumento", ha dicho en un comunicado el director de la ONG, Mahmud Amiri-Moghaddam.

El jefe del aparato judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei, ha calificado este mismo viernes de "alborotadores" a los manifestantes y ha prometido que habrá "severos castigos" contra aquellos que estén involucrados en los disturbios.

Por su parte, el servicio de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha advertido de que la "continuación de esta situación es inaceptable" y que "la sangre de las víctimas recae" sobre los "autores intelectuales" de las protestas.

"El pueblo iraní considera legítimo el derecho a tomar represalias contra la propagación de la inseguridad", reza un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias Tasnim, que agrega que sus líneas rojas son "salvaguardar los logros del régimen", así como preservar la seguridad en el país.

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha señalado durante la jornada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el gran instigador de los disturbios en un discurso emitido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El centrocampista Javi Hernández se va cedido del RCD Espanyol al CD Mirandés

Tras disputar solo dos encuentros de Copa del Rey durante la actual campaña, el jugador barcelonés probará suerte en otro destino de Segunda, después de destacar el pasado año en el Huesca y contar con pocos minutos en el Espanyol

El centrocampista Javi Hernández se

Agente ICE que mató a mujer en Mineápolis fue arrastrado por un coche en redada anterior

Infobae

Diego Pablo Simeone: "Las cosas que pasan en el campo se terminan dentro del campo"

El técnico argentino lamentó la eliminación frente al equipo merengue tras un encuentro igualado, afirmó que su conjunto generó suficientes oportunidades y aseguró que las polémicas con jugadores rivales quedan solo en el ámbito futbolístico

Diego Pablo Simeone: "Las cosas

Rego ve a Trump como la "mayor amenaza para la humanidad" y dice que busca "la destrucción del derecho internacional"

La ministra Sira Rego acusa a Donald Trump de perseguir el dominio global, responsabilizándolo de alimentar conflictos internacionales y de promover la agresión militar, mientras critica a Europa por consentir violaciones a los derechos humanos mediante inacción diplomática

Rego ve a Trump como

Agenda informativa multisoporte América para el viernes 9 de enero de 2026

Infobae