Mapfre reafirma sus objetivos de crecer en volumen, canales y clientes ante sus empleados

Entre los puntos destacados que se abordaron durante la reunión anual de Mapfre, el presidente de la compañía, Antonio Huertas, señaló el desempeño bursátil de la aseguradora, informando que en 2025 la capitalización de mercado superó por primera vez los 13.000 millones de euros. Esta cifra representa un hito para la organización y refleja la evaluación positiva que el mercado otorga actualmente a Mapfre, de acuerdo con lo señalado en el comunicado oficial.

Según informó Mapfre durante este encuentro, la consejera delegada de Mapfre Iberia, Elena Sanz, reiteró ante la plantilla los objetivos fijados para el año, orientados al crecimiento en volumen de negocio, la diversificación de los canales de distribución y la ampliación de la base de clientes. Durante su intervención frente a más de 1.000 empleados presentes, Sanz enfatizó la visión centrada en las personas: “Somos una empresa de clientes, no de producto”, puntualizó la directiva, según consignó Mapfre en su comunicación interna.

El medio Mapfre detalló que la reorganización de la estructura territorial constituye uno de los ejes fundamentales de la estrategia de la aseguradora para el periodo actual. Elena Sanz destacó los avances en este aspecto, cuyo propósito radica en incrementar la proximidad con los usuarios y fortalecer la capacidad de respuesta frente a las necesidades concretas del mercado. La directiva explicó que los cambios buscan dotar a la entidad de una mayor flexibilidad operativa y de una estructura más cercana a las realidades locales, lo que permitirá afianzar la conexión con los clientes y mejorar la calidad del servicio.

Durante la clausura de la reunión, Antonio Huertas profundizó en el análisis del plan estratégico vigente y repasó la evolución de la compañía en diferentes áreas. El presidente señaló que los resultados alcanzados hasta la fecha confirman el rumbo marcado en el proceso de transformación que atraviesa Mapfre. Subrayó además el papel que desempeñaron los equipos de la aseguradora para lograr estos avances y reconoció el compromiso demostrado en la adaptación a los cambios internos.

Mapfre reportó que parte de la estrategia de crecimiento y reorganización tiene como base la expansión de canales comerciales tanto digitales como presenciales, con el objetivo de adaptarse a las nuevas formas de interacción con los clientes y de ofrecer soluciones cada vez más personalizadas. En el encuentro se resaltó la importancia de la innovación y la escucha activa como elementos esenciales para fortalecer la relación con los usuarios y captar nuevos segmentos de mercado dentro y fuera del territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado emitido por Mapfre, la directiva insistió en la necesidad de mantener a las personas en el centro de todas las acciones corporativas. Este enfoque se traduce en una política orientada a la mejora continua de la experiencia del cliente y al diseño de productos y servicios ajustados a las demandas emergentes. Además, se remarcó la relevancia de la nueva organización interna para acelerar la toma de decisiones y responder con mayor agilidad a los desafíos del sector.

La asistencia presencial de más de un millar de empleados puso de manifiesto el interés y la implicación de la plantilla con los objetivos corporativos. Según Mapfre, la jornada sirvió para alinear a los equipos respecto a las principales líneas de actuación definidas para el ciclo anual, así como para reforzar el compromiso de la entidad en materia de innovación, cercanía y adaptación a las necesidades cambiantes del mercado asegurador español.