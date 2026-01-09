Madrid, Barcelona y Canarias, destinos previstos para el viaje del Papa León XIV a España

Durante una reciente reunión con la Secretaría de Estado del Vaticano, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, indicó que actualmente el Vaticano y la Conferencia Episcopal Española revisan el primer borrador para la visita del Papa León XIV a España programada para 2026. Este documento inicial contempla como destinos principales Madrid, Barcelona y Canarias, y será remitido al Pontífice para que aporte sus observaciones y posibles modificaciones. De acuerdo con lo reportado por la agencia informativa y relevado por otros medios de referencia, si bien los detalles finales aún no se han concretado, la expectativa y el interés por parte del Papa en este viaje se mantienen firmes.

Según informó el medio, en el encuentro participaron figuras destacadas de la Iglesia en España, como el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el obispo de Canarias, José Mazuelos, además del propio Cobo. Después de la reunión, Cobo señaló ante los medios que la agenda inicial está sujeta a revisión por parte del Pontífice, quien determinará los ajustes o matices necesarios antes de activar la fase operativa de la organización.

El medio consignó que, aunque el itinerario plantea tres grandes ciudades como paradas centrales, las fechas específicas del viaje no se han establecido hasta el momento. Las conversaciones entre la CEE y la delegación vaticana se enfocaron en definir cuáles serán las sedes exactas y cómo se pueden coordinar los eventos principales en cada destino, anticipando que el proceso todavía puede involucrar modificaciones conforme avance la comunicación con Roma.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio tras el encuentro, José Cobo expresó que “¿Habrá viaje? Sí, o es el interés que tiene el Papa”, enfatizando tanto el deseo del Pontífice como el compromiso de las autoridades eclesiásticas españolas con la posible visita. En su intervención, explicó que el enfoque se centra en “tres sedes”, mencionando a Madrid, Barcelona y Canarias como las elegidas, aunque recordó que se trata de un borrador susceptible de cambios según las indicaciones de la Santa Sede.

El medio detalló que la finalidad del primer borrador presentado es facilitar a Roma una base sobre la que trabajar para concretar la agenda y los objetivos del viaje pontificio. Las autoridades eclesiásticas españolas esperan ahora el retorno del texto, ya enriquecido con las sugerencias papales, para dar inicio a la planificación detallada que involucra tanto aspectos logísticos como pastorales y litúrgicos.

Durante la cobertura informativa, se subrayó que las autoridades de la Iglesia en España aguardarán instrucciones específicas de la Santa Sede mientras prosiguen las labores preparatorias. La visita del Papa a España será la primera bajo el pontificado de León XIV y está siendo coordinada con anticipación para garantizar que se adecue tanto a las expectativas del Vaticano como a las prioridades de la Iglesia local.

El medio recordó que la reunión con la Secretaría de Estado representa una de las fases preliminares tradicionales en la organización de visitas papales, en las que se discuten tanto los objetivos pastorales del viaje como los desafíos logísticos derivados de la movilidad del Pontífice y su comitiva. Esta colaboración temprana permite que las partes ajusten los detalles de la agenda en función de las necesidades locales y las orientaciones que reciba la Conferencia Episcopal de parte de Roma.

Según lo indicado por los portavoces consultados por la publicación, la elección de Madrid, Barcelona y Canarias responde a criterios pastorales y de representatividad geográfica, seleccionando sedes de importancia estratégica tanto para la Iglesia en España como para el Vaticano. El proceso continuará en las próximas semanas, en espera de la revisión que hará el Papa al establecer las fechas y el contenido definitivo de la visita, de acuerdo con la información publicada por el medio.