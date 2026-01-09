Las autoridades identifican a los venezolanos heridos por el ICE como presuntos miembros del Tren de Aragua

La investigación estatal surgida tras la reciente actuación de agentes federales en Portland incorpora el análisis de materiales audiovisuales y declaraciones de testigos, según precisó el fiscal general Dan Rayfield. Esta revisión se dirige a esclarecer los hechos ocurridos durante el operativo en el que resultaron heridos dos ciudadanos venezolanos, identificados por las autoridades como presuntos integrantes del grupo Tren de Aragua. De acuerdo con información publicada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y consignada por medios estadounidenses, el incidente involucra a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y se desarrolla en paralelo a una revisión nacional sobre el uso de fuerza letal en este tipo de intervenciones.

Según reportó el Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, los dos lesionados son Luis David Nico Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, a quienes se vincula con la organización delictiva Tren de Aragua, señalada como grupo terrorista. Las autoridades detallaron que Moncada habría ingresado sin autorización a Estados Unidos en 2022, permaneciendo bajo custodia tras ser arrestado por conducir en estado de ebriedad y utilizar ilícitamente un vehículo, por lo que existe contra él una orden definitiva de deportación. Zambrano-Contreras fue identificada como una inmigrante ilegal que ingresó al país en 2023 cerca de El Paso, Texas, y fue liberada posteriormente por la administración estadounidense, indicó el departamento federal. Tras su llegada, las autoridades la acusan de participar activamente en una red de prostitución vinculada al Tren de Aragua y de estar implicada en un tiroteo anterior en la ciudad de Portland.

Según consignó el medio, el propio fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, resaltó la preocupación institucional respecto a un potencial uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales en Portland y otros puntos del país. La indagatoria estatal abarcará la recopilación de testimonios, revisión de imágenes de video y evaluación de cualquier elemento relevante que permita establecer responsabilidades. Rayfield sostuvo que el homicidio ocurrido en Minneapolis un día antes del incidente en Portland, donde una mujer de 37 años perdió la vida durante una acción de ICE, pone en primer plano el debate sobre la necesidad de transparencia y mecanismos efectivos de rendición de cuentas dentro de los cuerpos federales.

En respuesta al episodio, el alcalde de Portland, Keith Wilson, solicitó públicamente la suspensión de todas las operaciones ejecutadas por el Servicio ICE en la ciudad durante el transcurso de la investigación sobre el tiroteo. Esta exigencia recibió el respaldo de la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, quien enfatizó en declaraciones públicas que la principal prioridad institucional debe consistir en la realización de una investigación completa y exhaustiva, por encima de la ejecución de nuevas detenciones. Las autoridades locales y estatales insisten, según reportó el medio, en la importancia de limitar intervenciones federales en tanto no existan resultados concluyentes sobre los hechos ocurridos, reiterando la necesidad de esclarecer cualquier posible abuso de autoridad y su contexto dentro de las políticas migratorias y de seguridad en la región.

Información previa recabada, según el Departamento de Seguridad Nacional, indica que la administración encabezada por el presidente Joe Biden otorgó la liberación de los dos venezolanos tras su detención inicial por entrada ilegal, antes de que se produjeran los incidentes delictivos que les relacionan con la organización criminal. El Departamento sostiene que las conexiones de ambos con redes de criminalidad organizada representan un riesgo y justifican la intervención federal. Estas afirmaciones forman parte de la creciente atención mediática sobre el manejo de la inmigración y la actuación de cuerpos federales en zonas urbanas de Estados Unidos, aspecto subrayado por las recientes demandas de mayor supervisión y reformas en los protocolos de uso de fuerza letal.

La investigación no solo busca determinar las circunstancias específicas del tiroteo en Portland, sino también profundizar en el papel de las políticas migratorias actuales y en el alcance de las operaciones anti crimen organizado en ciudades estadounidenses. Distintas instancias gubernamentales y de la sociedad civil han llamado la atención sobre la necesidad de establecer controles más estrictos y procedimientos claros para la intervención de fuerzas federales, ante la reiteración de episodios violentos vinculados a inmigración irregular y actividades delictivas transnacionales. Aunque la presente indagatoria continúa abierta, el caso ha puesto en discusión el equilibrio entre seguridad pública, derechos de los migrantes y responsabilidad institucional en contextos de alta conflictividad.