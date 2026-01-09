Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente aplauden el anuncio de disolución de los separatistas

La reacción inmediata de rechazo por parte del portavoz del Consejo de Transición del Sur (CTS) a la disolución anunciada en Arabia Saudí mostró la profundidad de las divisiones internas dentro del organismo, resaltando la complejidad de la situación política en el sur de Yemen tras la última ofensiva. Según informó la agencia Europa Press, las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente celebraron el anuncio que comunicaron miembros de la delegación del CTS trasladada a Riad para discutir la escalada de tensiones, aunque el propio grupo separatista se apartó oficialmente de la decisión, ilustrando un escenario de desacuerdos internos notables luego de los recientes enfrentamientos armados.

De acuerdo con Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores de Yemen, Shaya Mohsin Zindani, valoró la declaración de la disolución como un paso que responde a la sensibilidad de la coyuntura y subrayó que el interés del sur debe prevalecer por sobre otros factores. El funcionario difundió un mensaje señalando que la medida representa una “oportunidad histórica” para que se establezca un diálogo responsable, lo que podría conducir a una solución justa e incluyente para la región. “La valiente decisión tomada hoy por los líderes del CTS refleja la conciencia de la sensibilidad de esta etapa y afirma que el interés general de la causa del sur está por encima de cualquier otra consideración”, sostuvo el ministro en un comunicado citado por Europa Press.

Zindani remarcó la necesidad de que todas las partes involucradas acepten el pluralismo de convicciones dentro del sur de Yemen, y pidió adoptar el diálogo como la única forma de construir consensos y unificar posturas. Hizo énfasis en el reconocimiento mutuo de derechos a decidir y expresar opiniones, indicando que ese enfoque permitiría a los actores del sur sumar fuerzas y avanzar hacia acuerdos comunes sobre lo que describió como una causa legítima. En sus palabras, “reconocer a los demás y su derecho a expresar sus decisiones y convicciones es la mejor manera de aunar esfuerzos y contribuir a un acuerdo unificado sobre su causa justa y legítima”.

El ministro también alertó contra el uso de la causa del sur como justificación de represalias políticas, acusaciones de traición o exclusiones, estableciendo la importancia de que ninguna circunstancia propicie la marginalización por motivos políticos. Zindani expresó además su agradecimiento a Arabia Saudí por el papel desempeñado en la búsqueda de una salida negociada, y argumentó que la dinámica del sur “está entrando ahora en una fase diferente y constructiva”, apoyada tanto por actores regionales como internacionales. El enfoque que propuso busca avanzar hacia una vía integral que contemple las raíces del conflicto con un marco que considera realista y objetivo.

Según reportó Europa Press, en semanas recientes el gobierno de Arabia Saudí acusó al CTS de impulsar una “escalada injustificada”, después de acciones militares unilaterales en territorios orientales, específicamente en las gobernaciones de Hadramut y Mahra. Estas operaciones agravaron las tensiones entre Riad y Abu Dabi, potencias que respaldan a bandos opuestos dentro de la coalición internacional enfrentada a los rebeldes hutíes.

El Consejo de Transición del Sur sostiene el control sobre extensas zonas meridionales y orientales del país, y hasta el momento del anuncio había rechazado abandonar sus posiciones en estas provincias, según consignó Europa Press. El organismo había reiterado su propuesta de erigir un “estado federal justo” que integrase a todos los sectores de población, una postura que se ha mantenido a pesar de las diversas presiones para modificar la estructura política y administrativa del sur de Yemen.

Europa Press también detalló que el CTS cuenta con el respaldo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, responsables del control de puntos estratégicos como las ciudades de Mukalla y Al Shihr. Esta alianza refuerza el poder del organismo separatista en el terreno, añadiendo complejidad a la negociación entre actores locales, nacionales y extranjeros que intervienen en la crisis yemení.

La decisión de la delegación del CTS de avanzar hacia la disolución en el contexto de la reunión celebrada en Riad fue presentada como parte de un esfuerzo por resolver el conflicto abierto que se intensificó tras la ofensiva armada registrada en diciembre. A pesar del rechazo inmediato de figuras internas del propio Consejo, la interpretación realizada por las autoridades yemeníes y saudíes situó el anuncio como una vía hacia el diálogo, con perspectivas de abrir una etapa menos violenta y propicia para la negociación.

Entre las declaraciones oficiales consultadas por Europa Press, el compromiso de las autoridades reconocidas internacionalmente se dirigió a garantizar que los procesos de reconciliación excluyan actos de represalia y fomenten la pluralidad política, consolidando un escenario en el que las diferencias puedan procesarse institucionalmente. Según las fuentes citadas, la controversia sobre el futuro del CTS y el modelo político del sur de Yemen persiste, reflejada en el desacuerdo abierto dentro del propio organismo y en la competencia de influencias regionales.

Las recientes hostilidades, así como la respuesta de actores internacionales y locales, señalan que la situación en el sur de Yemen permanece marcada por la inestabilidad y la fragmentación política. Mientras tanto, las autoridades yemeníes intentan encaminar el proceso hacia un marco dialogado, aunque el desenlace de la disputa dentro del Consejo de Transición del Sur y la reacción de sus aliados podrían incidir en los próximos desarrollos de la crisis.