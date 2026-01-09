Agencias

La UE prolonga durante un año las sanciones contra los responsables de ataques a la democracia en Guatemala

Las restricciones apuntan a individuos y una organización del ámbito judicial, señalados por obstaculizar el traspaso institucional tras los comicios de 2023, incluyendo prohibiciones de viaje y bloqueo de fondos según el Consejo de la UE

El Consejo de la Unión Europea anunció que los Estados miembros impulsarán una misión especial en 2026 para acompañar los procesos de selección y nombramiento en el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General de Guatemala. Estas instituciones son consideradas fundamentales en la protección del Estado de derecho y el sistema democrático en el país centroamericano. Esta medida se enmarca en el compromiso de la Unión Europea de colaborar con el Gobierno guatemalteco y con diversos sectores de la sociedad local. Según consignó el medio, los Veintisiete pretenden apoyar una agenda nacional dirigida al desarrollo inclusivo y sostenible en Guatemala.

De acuerdo con la información difundida por el Consejo de la UE, la Unión Europea decidió prolongar durante un año, hasta el 13 de enero de 2027, las sanciones selectivas impuestas desde enero pasado contra ocho personas del ámbito judicial y la Fundación contra el Terrorismo. Estas personas y la organización han sido señaladas por obstaculizar la transferencia pacífica del poder y por hostigar al presidente electo Bernardo Arévalo tras las elecciones presidenciales de 2023, reportó el comunicado oficial.

Según publicó el Consejo de la UE, las sanciones incluyen prohibiciones de viaje para quienes integran la lista, impidiendo su entrada o tránsito por cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Además, tanto las personas como la Fundación contra el Terrorismo están sujetas a la congelación de activos. Empresas y ciudadanos europeos tienen prohibido poner fondos o recursos económicos a disposición de estas personas y de la organización, sea de manera directa o indirecta.

Las medidas restrictivas se dirigen solamente a individuos y entidades señalados por colaborar, beneficiar o apoyar acciones que vayan en contra del sistema democrático, el Estado de derecho o el traspaso institucional en Guatemala. El Consejo remarcó que estas sanciones “en ningún caso” afectan a Guatemala como país, ni a su población ni a su economía. Tal como detalló el organismo europeo, el objetivo es excluir de cualquier perjuicio a la sociedad guatemalteca y apuntar únicamente a los responsables de acciones consideradas perjudiciales para el proceso democrático.

El comunicado oficial de la Unión Europea destacó su histórica relación de cooperación con Guatemala. Según expuso el Consejo de la UE, la organización permanece comprometida con el respaldo a la democracia y la defensa de los Derechos Humanos en la nación latinoamericana. La Unión reiteró su postura en defensa del resultado de las elecciones generales de 2023 y declaró su apoyo a iniciativas de buena gobernanza en el país.

El medio recogió también que la imposición de estas sanciones el 12 de enero de 2024 respondió a la crisis política surgida luego de que la Fiscalía de Guatemala, durante el proceso de transición, intentó revertir el resultado electoral que dio la victoria a Bernardo Arévalo, representante del Movimiento Semilla. De acuerdo con la información oficial, el Comité Europeo determinó que las sanciones constituyen parte del esfuerzo sostenido para garantizar el respeto al voto popular y a los principios democráticos.

El Consejo de la UE precisó que continuará fortaleciendo su cooperación con las autoridades guatemaltecas y brindando apoyo técnico al país, especialmente en materias vinculadas a la transparencia electoral y el respeto al Estado de derecho. Esta cooperación incluye el respaldo a las instituciones clave cuya independencia resulta decisiva en la preservación del sistema democrático local.

