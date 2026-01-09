La UE censura las cargas "desproporcionadas" contra manifestantes en Irán y pide que se restablezca Internet

Según organizaciones civiles, las protestas contra el gobierno iraní han dejado hasta el momento al menos 30 personas fallecidas y más de 2.000 detenidas, en el marco de una ola de movilizaciones que se ha extendido por más de una semana. Estas cifras, consignadas por organismos independientes, forman parte de un contexto caracterizado por una respuesta oficial calificada como "desproporcionada", mientras que el acceso general a Internet sigue interrumpido desde la noche del jueves, dificultando el seguimiento del desarrollo y alcance de las manifestaciones en distintas regiones del país. La noticia principal radica en que la Unión Europea (UE) ha demandado a las autoridades iraníes el cese inmediato de la represión, la restauración de la conectividad digital y el respeto a los derechos fundamentales de la población, reacción que llega tras una jornada marcada por nuevos llamados a la protesta y un escenario económico agravado.

De acuerdo con la información difundida por la UE, la Alta Representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, expresó su rechazo a las acciones tomadas por las fuerzas de seguridad iraníes durante las manifestaciones, al considerar que han sido caracterizadas por "una respuesta desproporcionada y brusca", como mencionó en un mensaje publicado en sus redes sociales. Kallas argumentó que “el régimen muestra su verdadera cara al ignorar las legítimas demandas” de los manifestantes que, según sus palabras, reclaman mejores condiciones de vida y el respeto a sus derechos. Subrayó también que cualquier acto violento contra quienes protestan de manera pacífica resulta "inaceptable".

La jefa de la diplomacia europea hizo énfasis en la importancia de mantener el acceso a Internet para la población iraní. De acuerdo con su declaración, el gobierno iraní utilizó el corte de servicios digitales como táctica mientras reprimía "violentamente" las protestas, lo que para ella expone la vulnerabilidad del régimen ante la presión social. Tal como consignó el medio, Kallas reclamó el restablecimiento inmediato del acceso a Internet y enfatizó el temor demostrado por el gobierno iraní frente al descontento generalizado.

Por su parte, Anouar El Anouni, portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, manifestó en Bruselas la preocupación del bloque europeo por el creciente número de personas fallecidas y lesionadas en el contexto de estas protestas. “Rechazamos cualquier violencia contra manifestantes pacíficos. El pueblo de Irán está expresando su legítima aspiración a una vida mejor”, afirmó El Anouni, según publicó el medio. Exhortó a las autoridades iraníes a que garanticen los derechos de libertad de expresión y de reunión, al tiempo que reiteró la demanda de que el acceso a Internet sea restaurado "para todos".

Según detalló la fuente, la situación en Irán se agravó cuando, tras el llamado a manifestarse realizado por Reza Pahlevi, hijo del último sah depuesto en la Revolución Islámica de 1979, el país experimentó un corte de Internet que coincidió con el inicio de una nueva jornada de movilizaciones contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida. El impacto del apagón digital ha limitado la circulación de información sobre la magnitud real de las movilizaciones y ha dificultado la verificación independiente de datos sobre heridos y detenciones.

Las protestas actuales surgen en un contexto de creciente tensión social debido al deterioro de las condiciones económicas y la insatisfacción pública con la respuesta gubernamental a las demandas ciudadanas. Según reportó la fuente comunitaria, diversos sectores de la sociedad han salido a las calles para expresar su desacuerdo con la gestión del gobierno y exigir reformas, incremento de libertades y mejores condiciones de vida.

Distintas organizaciones de derechos humanos han registrado el uso de fuerza por parte de las autoridades y reportaron que las detenciones masivas forman parte de una estrategia generalizada de represión, según describió el medio en sus reportes. Aunque las cifras oficiales sobre fallecidos, heridos y detenidos no han sido confirmadas por las autoridades iraníes, el consenso de diversas fuentes independientes apunta a un saldo elevado de víctimas tanto mortales como detenidos.

La interrupción del acceso a Internet se presenta como una herramienta clave utilizada por el gobierno iraní en ocasiones de protestas generalizadas. Este corte, de acuerdo con la información emitida por la Unión Europea y citada en el medio, impide la comunicación entre manifestantes, la organización de nuevas movilizaciones, y obstaculiza la difusión internacional de evidencias sobre posibles violaciones de derechos humanos.

La posición de la Unión Europea se fundamenta en la defensa de los valores democráticos y la protección de los derechos humanos. En sus declaraciones, tanto Kallas como El Anouni reiteraron la importancia de que el gobierno iraní respete la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y el acceso a la información, considerando inadmisible cualquier acción que limite o suprima estos principios.

Con la situación social y económica en Irán como telón de fondo, la comunidad internacional observa con atención la evolución de los acontecimientos en el país. El medio enfatizó el carácter crítico de la coyuntura al subrayar las constantes denuncias de represión y las demandas del retorno de la conectividad, presentadas por representantes comunitarios y organizaciones civiles.