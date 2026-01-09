Jarc reclama compensar al sector agrario por las posibles pérdidas del acuerdo Mercosur

El presidente de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Joan Carles Massot, expresó que la eliminación de aranceles para los países del Mercosur generaría una situación de competencia desleal al permitir el ingreso de productos alimentarios a precios más bajos, lo que según su visión, perjudicaría la producción local por los menores costes y controles exigidos en el bloque sudamericano. Esta preocupación impulsó el reclamo de la organización catalana para que el Gobierno adopte medidas que protejan al sector agrario frente a los efectos del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Según publicó Jarc en un comunicado difundido el viernes y recogido por medios especializados, la entidad pidió la puesta en marcha de un sistema de compensaciones económicas que permita mitigar eventuales pérdidas derivadas del tratado. De acuerdo con la organización, entre las alternativas sugeridas figura la creación de un fondo específico destinado a ayudas al sector o la promoción del consumo de productos agroalimentarios de origen catalán como una vía de respaldo a la producción local.

De acuerdo con Massot, no resulta comprensible que el acuerdo no contemple mecanismos fuertes de compensación para agricultores y ganaderos cuyo sustento podría reducirse. Según palabras recogidas por Jarc, insistió en la importancia de que el Parlamento Europeo y el Consejo aprueben de forma definitiva el plan de salvaguardas agrícolas diseñado para fortalecer la protección de las explotaciones de la Unión Europea frente a posibles desequilibrios en los sectores más vulnerables, entre ellos el avícola, bovino, huevos, cítricos y azúcar.

Jarc detalló que la apertura comercial prevista en el acuerdo con el bloque sudamericano supone un riesgo adicional para los productores locales debido a las condiciones de producción diferentes entre ambas regiones. En el comunicado, la entidad afirmó que los productos importados desde Mercosur, que engloba a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, suelen llegar a menor precio por la diferencia en los costes de producción y los requisitos de calidad impuestos en origen.

El medio transmitió que la organización catalana considera imprescindible que el Gobierno nacional intervenga con urgencia, ya que las condiciones negociadas hasta ahora no contemplan salvaguardas específicas ni incluyen iniciativas para equilibrar posibles pérdidas. Entre las peticiones de Jarc figura la implementación inmediata de mecanismos que aseguren la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas regionales ante la liberalización del comercio agroalimentario.

Dentro de su propuesta, Jarc también planteó que las instancias europeas deben garantizar un seguimiento constante y una evaluación detallada del impacto que la entrada en vigor del acuerdo pueda generar en los productores locales. Además, pidió reforzar tanto las inspecciones como los controles para asegurar que los productos que ingresen a la Unión Europea desde el Mercosur cumplan con los estándares exigidos en materia de seguridad alimentaria y sostenibilidad.

La demanda de medidas urgentes por parte de la entidad se produce en el contexto del inminente debate y validación del paquete de salvaguardas en el seno de las instituciones europeas. Según la información reportada por Jarc y compartida en diversos medios, se observa una preocupación creciente entre los agricultores catalanes que perciben el acuerdo como una amenaza directa para la rentabilidad y supervivencia de sus explotaciones frente al nuevo entorno comercial previsto.

Jarc concluyó que la adopción de fondos de ayuda y la promoción efectiva de los productos agroalimentarios catalanes son pasos fundamentales para reducir el riesgo de desplazamiento y pérdida de competitividad ante las exportaciones del Mercosur, remarcando la necesidad de un marco normativo europeo que responda a los intereses de los productores locales.