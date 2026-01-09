Israel anuncia al diplomático búlgaro Nicolai Mladenov como futuro director de la Junta de Paz para Gaza

Las discusiones sobre la inclusión de representantes palestinos y el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria figuran entre los principales retos del nuevo órgano responsable de la posguerra en Gaza. Según información divulgada por el medio Wafa, Husein al Sheij, vicepresidente de la Autoridad Palestina, planteó durante un encuentro con Nicolai Mladenov que la relación de la Autoridad Palestina con el futuro gobierno de tecnócratas resulta esencial con respecto a la soberanía y legitimidad del proceso. El contexto en el que se produce este intercambio de posturas está marcado por el reciente nombramiento de Mladenov como próximo director de la Junta de Paz para Gaza, como reportó el medio Wafa y confirmó la oficina del primer ministro israelí.

De acuerdo con la información publicada por Wafa y confirmada por la oficina de Benjamin Netanyahu, Israel ha presentado oficialmente a Nicolai Mladenov como futuro responsable de la Junta de Paz, el órgano internacional bajo mandato ampliado de Naciones Unidas. La función primordial de este ente consiste en la gestión provisional de la situación en Gaza, la supervisión de la reconstrucción y la administración del enclave tras el conflicto armado. El anuncio se realizó tras un encuentro en Jerusalén entre Mladenov y el primer ministro, en la tarde del último jueves, cuando quedó explicitada su próxima designación al frente de este organismo.

Nicolai Mladenov posee una amplia trayectoria en el ámbito internacional, tal como detalla Wafa. Se desempeñó como ministro de Exteriores y de Defensa de Bulgaria, además de cumplir la función de enviado especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Próximo de 2015 a 2020. Anteriormente, lideró la misión de la ONU en Irak, conocida como UNAMI. Según consignó el medio palestino y fuentes diplomáticas recogidas por la agencia Wafa, estas experiencias lo colocan en una posición estratégica para coordinar la compleja transición hacia la estabilidad y la recuperación en Gaza.

El regreso de Mladenov al primer plano de la diplomacia internacional no carece de antecedentes polémicos. Su nombre apareció vinculado a los Papeles de Pandora como beneficiario de una compañía offshore denominada Afron Enterprises, registrada en Seychelles. El propio Mladenov rechazó las acusaciones y declaró, conforme citó Wafa, que su objeto era la fundación de una consultora que jamás llegó a operar, debido a los compromisos exigidos por sus responsabilidades dentro de la ONU.

Tal como detalla la oficina de Netanyahu, el funcionario búlgaro tendrá bajo su control la gestión sobre el terreno en Gaza mientras reporta avances directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ejerce la presidencia de la Junta de Paz. Este organismo opera respaldado por la Resolución 2803 de la ONU, que también prevé el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización, aún en fase de preparación, para garantizar el orden durante la reconstrucción en el territorio.

La Resolución 2803 contempla además la instalación de una Comisión Administrativa Palestina, considerada un gobierno temporal compuesto por expertos palestinos sin afiliación partidista, que responderán ante la junta internacional. Este modelo, según destacó la oficina de Netanyahu y también la agencia Wafa, mantiene en debate la forma y el alcance de la representación palestina, condición que suscita tensiones ante el rechazo explícito de Estados Unidos a la participación tanto de la Autoridad Palestina como de Hamás en dicha estructura.

Durante la reunión celebrada entre Netanyahu y Mladenov el pasado jueves, las discusiones giraron en torno al proceso pendiente de desmilitarización de Hamás, un tema central dado el historial reciente del enclave y la necesidad de evitar nuevas hostilidades. El viernes, en su encuentro con Husein al Sheij, Mladenov también trató la cuestión de la vigencia del alto el fuego en Gaza y las restricciones existentes para el ingreso de ayuda humanitaria, tal como mencionó Wafa. Al Sheij instó a que Israel no imponga condiciones y permita la entrada libre de asistencia, en lo que describe como un aspecto clave para aliviar la crisis humanitaria.

La conformación del futuro gobierno de Gaza y el papel de la Autoridad Palestina continúan bajo revisión, considerando las reservas expresadas por Estados Unidos frente a la participación de actores considerados no neutrales. Al Sheij defendió la necesidad de una representación legítima y soberana, en tanto las autoridades israelíes y la comunidad internacional evalúan modelos de transición y administración adecuados para garantizar la seguridad y la reconstrucción sostenida de Gaza.

El nombramiento de Mladenov y el funcionamiento inicial de la Junta de Paz abren un nuevo capítulo en la diplomacia internacional respecto a la Franja, con el objetivo declarado de estabilizar la región y coordinar la distribución de recursos para la reconstrucción. Las tareas de mediación, supervisión y reporte, asignadas a la junta bajo dirección de Mladenov, se desarrollarán en un contexto complejo de demandas políticas, intereses cruzados y necesidades humanitarias urgentes, de acuerdo a lo consignado por Wafa y la oficina del primer ministro de Israel.