Guterres condena "enérgicamente" los recientes ataques rusos contra infraestructura ucraniana

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" los recientes ataques del Ejército de Rusia contra infraestructura civil ucraniana, tras los bombardeos registrados en las últimas horas y que han incluido el lanzamiento de un misil hipersónico.

"(Guterres) condena enérgicamente los continuos ataques selectivos con misiles y drones de Rusia contra infraestructuras civiles críticas de Ucrania. Estos ataques han causado numerosas víctimas civiles y han privado a millones de ucranianos de servicios esenciales, como electricidad, calefacción y agua, en un momento de grave necesidad humanitaria", reza un comunicado.

En este sentido, ha recordado que los ataques contra civiles e infraestructuras civiles violan el Derecho Internacional Humanitario. "Independientemente del lugar donde ocurran, son inaceptables, injustificables y deben cesar de inmediato", ha concluido.

