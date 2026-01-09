Agencias

El Rey recibe el lunes las cartas credenciales de siete nuevos embajadores, incluida la de Ucrania

Guardar

El Rey Felipe VI recibirá este lunes en el Palacio Real las cartas credenciales de siete nuevos embajadores en España, entre ellos la nueva representante de Ucrania, según ha informado Zarzuela.

El primero en cumplir con el acto protocolario para poder ejercer plenamente como representante de su país en España será el nuevo embajador de Finlandia, Jari Petteri Luoto.

A continuación, irán desfilando la nueva embajadora de El Salvador, Julieta Machuca; el de India, Jayant N. Khobragade; el de Emiratos Árabes Unidos, Saleh Ahmad Salem Alsuwaidi, y el de Líbano, hani Chemaitelly.

Tras ellos, será el turno de la nueva embajadora de Ucrania, Yulia Sokolovska, para completar la jornada con el nuevo enviado de Hungría, Pal Gyorgy Habsburg-Lothringen.

Esta será la primera ocasión este año en que celebra la ceremonia de presentación de cartas credenciales, una tradición que se mantiene prácticamente inalterada desde el siglo XVIII. Con todos los embajadores, el monarca mantendrá un breve encuentro.

Aunque por regla general suelen ser seis los embajadores que cumplen con este acto protocolario en cada ocasión --se suele agrupar a varios que han ido llegando a Madrid durante las semanas o meses anteriores--, en esta ocasión serán siete. De esta forma todos ellos podrán acudir a la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático que brinda todos los años Felipe VI en el Palacio Real antes de finales de enero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Investigan muerte de dos chilenos en ruta boliviana usada para contrabando de autos

Infobae

Un video no muestra a Donald Trump burlándose de María Corina Machado

Infobae

GM registrará en 2025 cargos extras de 7.100 millones de dólares por su reestructuración

Infobae

Dos centenares de iraníes en Londres se manifiestan a favor de un retorno de la monarquía

Infobae

Crónica del Real Madrid - Maccabi Tel Aviv: 98-86

El equipo blanco sumó un triunfo clave en la Euroliga aprovechando la inspiración de Mario Hezonja y el dominio de Walter Tavares, quien firmó un récord histórico, en un duelo marcado por la ausencia de público por seguridad

Crónica del Real Madrid -