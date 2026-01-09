El Ibex 35 resta un 0,2% al mediodía, pero aguanta los 17.600 puntos, pendiente del empleo de EEUU

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur recibió este viernes el visto bueno de los Veintisiete, una decisión que se formaliza en las próximas horas mediante procedimiento escrito, según fuentes europeas citadas por Europa Press. Mientras tanto, la Bolsa española mostró signos de debilidad tras un inicio marcado por un máximo histórico, quedando en el foco la evolución del empleo en Estados Unidos, el precio del petróleo y las recientes tensiones geopolíticas.

Según informó Europa Press, el índice selectivo Ibex 35 descendió un 0,2% a media jornada, situándose en los 17.623,5 puntos. El inicio de la sesión se caracterizó por un avance que llevó al índice español, por primera vez en su historia, más allá de los 17.700 puntos. No obstante, esta tendencia alcista se revirtió rápidamente y, a diferencia de las principales plazas europeas, la Bolsa de Madrid retrocedió para mantenerse en torno a los 17.600 puntos.

De acuerdo con Europa Press, los mercados mantuvieron la atención sobre la cumbre convocada por la Casa Blanca con las grandes petroleras, entre las que participó la española Repsol. En paralelo, la publicación de los datos laborales y salariales correspondientes a diciembre en Estados Unidos concentran el interés de los inversores. Estos indicadores resultan fundamentales para anticipar posibles decisiones futuras de la Reserva Federal (Fed) en materia de política de tipos de interés. Analistas de Renta 4 explicaron que “el mercado otorga apenas un 15% de probabilidad al recorte de 25 puntos básicos [en la reunión de finales de enero], no descontando la próxima bajada al 100% hasta junio”, aunque señalaron que los pronósticos podrían modificarse con el nombramiento inminente del sustituto o sustituta de Jerome Powell al frente de la Fed, donde Hasset y Warsh se perfilan como principales candidatos.

Asimismo, señaló Europa Press, se esperan los datos preliminares de confianza de los consumidores en enero, elaborados por la Universidad de Michigan, así como una posible decisión del Tribunal Supremo estadounidense sobre la legalidad de los aranceles recíprocos aprobados en abril de 2025 bajo la administración de Donald Trump.

Al mediodía, los principales índices europeos presentaban avances: Milán subía un 0,1%, Fráncfort un 0,23%, Londres un 0,47% y París un 0,75%. Este comportamiento contrastaba con la tendencia del Ibex 35, único entre los grandes selectivos con un balance negativo a esa hora. En el Ibex 35, los títulos con mejor desempeño eran los de Puig (1,98%), Fluidra (1,13%), ArcelorMittal (0,9%), CaixaBank (0,77%) y Repsol (0,7%). En sentido inverso, Cellnex encabezaba las caídas con un retroceso del 2,25%, seguida de IAG (-2,05%), Merlin Properties (-2,04%), Enagás (-1,83%) y Banco Sabadell (-1,8%).

En el ámbito internacional, la atención también se dirigió a movimientos relevantes en los indicadores económicos europeos y asiáticos. Europa Press reportó que, en la eurozona, las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en noviembre con respecto al mes anterior, mientras que la producción industrial alemana, contra el consenso del mercado que pronosticaba una contracción, experimentó un crecimiento del 0,8% en el mismo mes. En España, los datos de producción industrial correspondientes a noviembre 2025 reflejaron un incremento interanual del 1,8%, es decir, tres décimas por encima de la lectura anterior. Ajustadas por efectos estacionales y de calendario, estas cifras ascendieron a una variación positiva del 4,5% interanual, superando en 3,3 puntos porcentuales al registro de octubre.

En cuanto a la evolución de precios en Asia, la Oficina Nacional de Estadística de China señaló que el índice de precios de consumo (IPC) subió un 0,8% anual en diciembre, registrando su incremento más notable desde febrero de 2023 y elevándose en una décima frente al mes previo.

El sector empresarial español también presentó novedades, ya que IAG anunció que Nicholas Cadbury dejará el puesto de director financiero en junio. Su reemplazo será el actual director financiero de British Airways, José Antonio Barrionuevo.

Respecto al mercado de divisas, el euro registraba una cotización de 1,1644 dólares, cifra que implica una depreciación diaria del 0,15%. El interés del bono español a 10 años moderaba su tendencia y se establecía en el 3,245%, mientras que la prima de riesgo frente al bono alemán alcanzaba los 38,5 puntos.

Según consigna Europa Press, la cotización de otros activos financieros mostró variaciones poco significativas: la onza de oro troy se situó cerca de los 4.470 dólares y el bitcoin descendió un 0,9%, para ubicarse en los 90.500 dólares.

La atención sobre las materias primas se focalizó en el precio del crudo por el contexto geopolítico. El barril de Brent, referencia para Europa, alcanzó los 62,47 dólares, valor que representa un aumento del 0,75%. Mientras tanto, el West Texas Intermediate (WTI), usado como principal referencia en Estados Unidos, subió un 0,78% hasta los 58,2 dólares. Europa Press recordó que la administración de Donald Trump planea mantener el control sobre las exportaciones de crudo venezolano sin un plazo definido, como parte de una estrategia para la reconstrucción de la economía venezolana y para reforzar la posición del país sudamericano como proveedor de petróleo y posible socio para Estados Unidos.

En este contexto, la jornada bursátil se vio marcada por la confluencia de factores macroeconómicos, decisiones empresariales, evolución de los precios de las materias primas, el avance de la agenda comercial internacional y los movimientos en los mercados financieros internacionales, según lo reportado por Europa Press.