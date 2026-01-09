Agencias

Deco confirma el regreso de João Cancelo al Barça: "Mejorará la calidad de la plantilla"

El director de fútbol del FC Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', ha confirmado este viernes el fichaje del defensa portugués João Cancelo y ha subrayado que su inminente incorporación responde a la necesidad de elevar el nivel del equipo en el mercado invernal, más allá de cubrir una posición concreta en el lateral diestro.

"Cancelo mejorará la calidad de la plantilla. No es un tema de centrales o no. Estamos recuperando a Ronald Araujo, que Flick ha dicho que con él tenemos un central más. Cancelo te permite que Eric Garcia no tenga que jugar tanto de lateral y también que en un momento de dificultad incluso Kounde pase por dentro. Nos da opciones que no teníamos hasta ahora", señaló.

"No se ficha a Cancelo por un único tema, primero es porque es un gran jugador. A nosotros al final lo que nos importa en el mercado de invierno es mejorar la calidad de la plantilla; si es para seguir igual o bajar no tiene ningún sentido", explicó Deco a los medios desplazados a Arabia Saudí para cubrir la Supercopa de España.

Deco incidió en que se trata de una oportunidad de mercado difícil de repetir y destacó la predisposición del jugador, que no estaba inscrito en el Al-Hilal de Arabia Saudí, precisamente, y que ya fue blaugrana cuando el Manchester City le cedió en la temporada 2023/24, por lo que conoce bien a muchos de los que serán sus compañeros.

"Cancelo es un futbolista de nivel, de calidad. Es una operación que difícilmente se habría podido hacer, pero no estaba inscrito y tenía un acuerdo para salir. Además, es un jugador que está loco por el Barça y por el encanto que tiene este club. Al final, lo más importante es esto: que Cancelo nos mejora la calidad de la plantilla", remarcó.

Por otro lado, sobre la semifinal de la Supercopa de España, resuelta con un contundente 5-0 ante el Athletic Club, Deco puso en valor la seriedad del equipo. "La idea era primero intentar pasar la semifinal. Sabíamos antes del partido que era un partido difícil, por más que hayamos ganado con una ventaja importante. Fuimos serios y jugamos un partido completo a todos los niveles, y nos ha salido bien", analizó.

Finalmente, el director de fútbol del Barça se refirió a la final del domingo ante el Real Madrid, la cuarta consecutiva entre ambos en la Supercopa. "Ahora espera la final, que siempre es dura contra nuestro gran rival. El Real Madrid tuvo dificultades ante un gran Atlético, pero es un partido entre dos grandes equipos. Somos optimistas porque queremos ganar, pero estaremos delante de un gran equipo que ya nos ganó este año y por eso tenemos que ser mejores que la última vez", concluyó.

