AVA-Asaja rechaza el acuerdo con Mercosur aprobado "sin reciprocidad y con alto coste para la agricultura valenciana"

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha expresado su "honda preocupación" tras conocerse que una mayoría cualificada de Estados miembros de la Unión Europea ha aprobado en el Coreper II la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, con lo que se abre la puerta a que la Comisión Europea lo rubrique oficialmente la próxima semana.

La organización agraria ha indicado en un comunicado que, según la información disponible, Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría han votado en contra del acuerdo, mientras que Bélgica se ha abstenido. El resto de países, entre ellos España, han respaldado la decisión. De acuerdo con el procedimiento escrito, las delegaciones nacionales disponen hasta las 17.00 horas de hoy para formular posibles objeciones, aunque el resultado global no variaría sustancialmente.

Desde AVA-Asaja se subraya que, además de la aprobación para la firma, el Coreper II ha dado luz verde a la reducción del umbral de activación de las salvaguardias agrícolas hasta el 5 por ciento, una decisión que "debilita de forma notable la capacidad de reacción ante un aumento de las importaciones procedentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay".

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, denuncia que la UE "nos ha vuelto a vender en tierra plana". "Este acuerdo comercial, como tantos otros, utiliza la agricultura como moneda de cambio. Sin exigir reciprocidad a las importaciones sudamericanas, fomenta más competencia desleal que expulsará a los agricultores y ganaderos valencianos, ya que será la gota que colma el vaso. Y cuando desaparezcan los productores, la factura la pagarán los consumidores, con una cesta de la compra más cara, de menor calidad y más contaminante", ha advertido.

El presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, ha señalado, por su parte, que la organización no rechaza los acuerdos comerciales, pero sí aquellos que se firman sin igualdad de condiciones. "Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera. Si no, estamos ante una competencia claramente desleal", ha apuntado.

AVA-Asaja advierte de que el acuerdo permite la entrada en el mercado europeo de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, como determinados fitosanitarios o carne producida con hormonas de crecimiento, cuya trazabilidad y control "no están plenamente garantizados, tal y como reconocen incluso las propias autoridades comunitarias".

PONE EN RIESGO LA VIABILIDAD DE PRODUCTOS

La organización considera que esta decisión "pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones, especialmente en sectores valencianos como la ganadería, el arroz, los cítricos o la miel". AVA-Asaja afirma, además, "que incluso los sectores que podrían verse beneficiados, como el aceite de oliva o el vino, no podrán aprovechar el acuerdo a corto plazo, debido a largos periodos transitorios antes de la plena liberalización".

La reducción del umbral de activación de las salvaguardias hasta el 5% supone un avance técnico positivo, ya que permitiría intervenir antes ante una caída de precios o una distorsión del mercado provocada por un aumento de las importaciones. No obstante, AVA-Asaja advierte de que este mecanismo "solo será eficaz si se aplica de forma automática, ágil y con controles reales en frontera, y recuerda que las salvaguardias, por sí solas, no compensan un acuerdo comercial que sigue careciendo de reciprocidad en las normas de producción".

AVA-Asaja ha manifestado además que, según datos de la propia Comisión Europea, "actualmente solo se controla en frontera el 0,0082% de los productos agroalimentarios que entran en la Unión Europea, lo que pone en duda la eficacia real de las salvaguardias si no se refuerzan de manera inmediata y sustancial los sistemas de inspección y control. Sin controles efectivos, cualquier mecanismo de protección queda vacío de contenido".

La organización manifiesta que, pese al visto bueno del Consejo, el acuerdo "aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo", una fase "decisiva" en la que la organización intensificará su labor de interlocución y presión política. Hasta el cierre definitivo del procedimiento escrito a las 17.00 horas, AVA-Asaja mantendrá una actitud de "prudencia y vigilancia", pero reitera "con claridad su mensaje: sin reciprocidad, no hay comercio justo".

La organización seguirá defendiendo en todas las instancias un modelo agrario europeo "basado en la calidad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la igualdad de condiciones". "Cualquier tratado con países terceros ha de contar además con un estudio de impacto real y creíble, ha de tener un papel únicamente complementario a la producción europea y debe responder inmediatamente ante una bajada de los precios en origen", ha zanjado.