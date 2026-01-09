Así es Pocket Taco, el nuevo mando vertical para 'smartphones' con estética retro inspirado en la Game Boy

La batería de 600 mAh que incluye el Pocket Taco proporciona autonomía independiente del teléfono móvil durante las sesiones de juego; además, el diseño incorpora un puerto para que el dispositivo móvil reciba carga simultáneamente mientras se utiliza el mando. GameSir presentó este nuevo controlador en la feria CES 2026, según informó el medio, poniendo énfasis en la practicidad al momento de jugar en cualquier lugar y el enfoque en usuarios que priorizan la ligereza y la facilidad de transporte de sus accesorios de juego.

De acuerdo con la información consignada por GameSir durante el evento, el Pocket Taco está dirigido a quienes buscan combinar la experiencia moderna de juego en teléfonos inteligentes con una estética retro. El mando se caracteriza por su peso de tan solo 62,2 gramos, dimensiones que lo posicionan como una opción portable y sencilla de llevar incluso en el bolsillo. El medio reportó que el aspecto visual del Pocket Taco remite a la consola Game Boy, con un formato vertical y controles dispuestos bajo la pantalla, evocando el estilo de aquella consola portátil clásica.

El mecanismo de unión del mando al teléfono utiliza un sistema en formato de pinza, lo que facilita introducir el móvil por la parte inferior del controlador. Según detalló GameSir, el diseño expone la parte superior de la pantalla del smartphone, que funciona como la pantalla de la consola, mientras que el resto del dispositivo queda alineado con los mandos físicos. Entre los controles disponibles se encuentran los tradicionales botones A, B, X, Y, una cruceta direccional y gatillos en las posiciones L1, L2, R1 y R2, recalcó el medio. Este esquema busca brindar una experiencia de control precisa y familiar para quienes han utilizado consolas portátiles, proporcionando fluidez en el manejo de juegos móviles.

El aspecto de la conectividad se resolvió incorporando tecnología Bluetooth, lo que permite al Pocket Taco ser compatible tanto con dispositivos Android como con iOS. Según reportó GameSir en su comunicado recogido por el medio, esta característica amplía el rango de posibilidades para los usuarios que utilizan diferentes sistemas operativos en sus teléfonos. La independencia energética del mando, gracias a la batería propia, se suma al hecho de que, mediante un espacio designado, el móvil puede ir conectado a la corriente eléctrica, lo que permite sesiones de juego prolongadas sin interrupciones por batería baja en el teléfono.

Según publicó la compañía, otra función de interés es la capacidad de personalizar la configuración de los controles a través de la aplicación GameSir. Las opciones incluyen reasignación de botones y el bloqueo diagonal en la cruceta direccional, entre otros ajustes específicos. Esta flexibilidad permite que cada usuario adapte el mando a sus preferencias individuales, una tendencia creciente en accesorios de videojuegos para plataformas móviles.

Para la protección y el almacenamiento, GameSir incluyó una caja destinada a guardar y transportar el Pocket Taco, lo que responde a la portabilidad que la compañía buscó destacar en su presentación. Tal como destacaron desde GameSir, el mando se encuentra disponible para su adquisición por un precio de 29,99 euros directamente en la web del fabricante.

El medio precisó también que el enfoque retro, la portabilidad y la compatibilidad universal son los ejes elegidos por GameSir para su último lanzamiento en el segmento de hardware para móviles, en línea con la demanda de accesorios que permitan aprovechar las prestaciones de los smartphones como plataformas de entretenimiento. Así, el Pocket Taco surge en un contexto en el que los dispositivos móviles concentran una parte creciente del tiempo dedicado al ocio digital, y la demanda de periféricos específicos sigue en aumento.